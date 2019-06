CFK : "Prefiero quedar bien en la historia antes que en la tapa de los diarios"

Acompañada del novelista argentino, Marcelo Figueras, durante una hora, la ex mandataria y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, describió distintas anécdotas y situaciones que forman parte del libro editado por editorial Sudamericana. Elogió la figura de Perón y de Eva Duarte de Perón. "Evita conmueve, te dan ganas de llorar, te despierta sentimientos", expresó conmovida

Al finalizar su presentación, Cristina firmó algunos libros de varios espectadores que se subieron al escenario. Entre ellos, se observó una niña, que le dijo algo al oído y luego ambas se fundieron en un abrazo. Luego la exmandataria salió afuera para agradecer a los miles de seguidores que no pudieron ingresar al salón. Y contó la charla que tuvo momentos antes con esa niña.“Me voy del Chaco con una cosa muy linda que me pasó recién. Una nena chaqueña muy linda se subió al escenario y llorando me dijo yo: quiero ser como vos presidenta. Es el mejor regalo que le puedo dar a mis compañeras mujeres, ha sido muy larga la lucha pero vale la pena”, relató conmovida ante miles de militantes que se llegaron a Resistencia desde distintas partes de la provincia y la región.

Fuente: Diario Norte.