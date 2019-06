Un intendente, un funcionario y una concejal en la Legislatura

Varios candidatos que integraban listas legislativas provinciales, hasta ahora ejercen cargos comunales. Estos casos se dieron en Mocoretá, Mercedes y en Santa Lucía. Y tres de los cuatro postulantes, tras los comicios de ayer, lograron su objetivo de asumir en el Congreso provincial.

Henry Fick, desde diciembre del 2017, se convirtió nuevamente en el jefe comunal de Mocoretá. Cargo que ahora dejaría para jurar como senador provincial.

Según lo manifestado meses atrás a este diario, su mandato lo completaría el viceintendente Juan Pablo Fornalori.

Otro de los jefes comunales que compitió por un lugar en la Legislatura provincial fue José “Tata” Sananez, quien era candidato en primer término en la lista de senadores de Unidad Correntina.

Si bien ayer no logró los votos necesarios para ese nuevo rol, él continuará en la función pública como Jefe comunal. Teniendo en cuenta que en el 2017 fue reelecto para gobernar la Municipalidad de Santa Lucía.

No obstante, Unidad Correntina logró sumar las voluntades necesarias para cosechar una banca en Diputados. Tal es así que Marcos Otaño, el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Mercedes, el 10 de diciembre venidero jurará en la Cámara baja de la Provincia.

También proveniente de Mercedes, pero en este caso en representación de ECO, la actual concejal Mariel Meza asumirá como diputada. En su caso no será necesario que se concrete una sucesión en el recinto, ya que en diciembre ella finalizará su mandato en el cuerpo deliberativo local.

De esta forma, y considerando los resultados provisorios de las elecciones que se concretaron ayer, son tres los funcionarios comunales que arribarán a la Legislatura provincial.