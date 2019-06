El oficialismo ganó con el 55% en Capital y mantiene la mayoría en el Concejo

Hernan Molina

@HernanEnCtes

Encuentro por Corrientes (ECO) se impuso de manera contundente en todo el territorio provincial y Capital no fue la excepción. La boleta oficialista consiguió más del 50 por ciento de los votos, superando por más de 30 puntos al Frente para la Victoria (FPV). Mucho más atrás quedó Alternativa Federal, ubicándose como tercera fuerza.

En el distrito electoral con más votantes (34,75%), la victoria del oficialismo fue aplastante. De acuerdo al resultado provisorio, votó el 63% de los capitalinos y más del 50% apoyó a los candidatos a senadores, diputados y concejales de ECO.

De la amplia oferta opositora, el Frente para la Victoria consiguió el mayor caudal del votos. Más del 22 por ciento, aunque en la categoría de concejales fue donde mejor performance tuvieron (23,72%), dando prueba del corte de boletas a favor de la lista de postulantes a ediles encabezada por el ex intendente Fabián Ríos.

El resto de las alianzas y partidos tuvieron un pobre rendimiento en las urnas. Alternativa Federal Correntina, liderada por el concejal del partido Renovador, Germán Braillard Poccard (aspiraba a quedarse con la banca de senador) quedó relegado a un tercer lugar con apenas el 5,29 % (9.411).

Este resultado permitirá una distribución equitativa en el Concejo Deliberante capitalino. De las 9 bancas en juego, 6 quedarán en mano de ECO y las 3 restantes irán para el FPV.

Esto significa que el oficialismo mantendrá la mayoría que ostenta en la actualidad, persistiendo la misma distribución de fuerzas que ya existía.

Un dato a considerar de la nueva composición del cuerpo es que cinco oficialistas conquistaron su reelección y Sofía Vallejos, representante de Encuentro Liberal, se queda con la sexta banca del oficialismo.

Del lado opositor, serán tres dirigentes justicialistas que llegan al legislativo comunal: el ex jefe comunal Fabián Ríos que lideró la campaña del FPV y lo acompañarán Lorena Acevedo Caffa (La Cámpora) y el Jaime Galvez, quien regresa al recinto después de varios años.

Estrategia electoral

El gobernador Gustavo Valdés encabezó en todo momento la campaña de ECO y en las últimas semanas tuvo una permanente presencia en la Capital, dando un mensaje de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.

Este apoyo habría sido clave para el triunfo en el distrito más grande. “Seguiremos trabajando en la misma línea, con la gestión de Eduardo Tassano y el fuerte apoyo del Gobernador Gustavo Valdés, con obras en ejecución y otras que están siendo proyectadas”, expresó anoche el concejal reelecto por ECO, Alfredo Vallejos (UCR), quien además podría aspirar a asumir la presidencia que hasta ahora ocupa el ahora diputado electo Norberto Ast (UCR).

También el jefe comunal se refirió al triunfo en Capital y resaltó, por su parte, que “estos resultados nos dan muchas más obligaciones para seguir trabajando. Creo que fue fundamental el aporte del Gobierno Provincial donde se demostró que es indudable que estamos trabajando en conjunto para el bienestar del vecino”.

Oposición

El Frente para la Victoria quedó segundo a nivel provincial, con una histórica diferencia de 40 puntos. Una brecha que se achicó en el caso de Capital, aunque igual fue una caída muy dura para los justicialistas que esperaban un mayor apoyo de la ciudadanía.

En el bunker del FPV hablaron los tres cabeza de listas: Martín Barrionuevo, Tatín Acevedo y cerró Fabián Ríos.

Este último agradeció a las fuerzas políticas que acompañaron y a los compañeros, “en este mes y en este día en particular”, remarcó.

Prefirió no referirse al resultado electoral y únicamente anticipó que “llegará el momento de la discusión hacia adentro (del PJ)”.

Tercera fuerza

Una vez conocidos los resultados provisorios, el concejal y referente de Alternativa Federal, Germán Braillard Poccard, destacó que son la “tercera fuerza en Capital”.

Se mostró muy entusiasta con los números obtenidos tanto a nivel provincial como en la ciudad de Corrientes. “Somos la tercera fuerza de Capital y el único partido que creció en cantidad de votos del 2017 al 2019. Hoy los ciudadanos nos dieron la responsabilidad de representar a los correntinos que sueñan con una provincia con más seguridad, empleo y costanera para todos”, indicó.