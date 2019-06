Boca viaja para su gira por Estados Unidos y México

El plantel de Boca viajará esta noche rumbo a los Estados Unidos donde disputará dos partidos amistosos y luego irá hacia México para jugar el último encuentro de una gira que se prolongará por trece días.

En la mañana de la víspera, el plantel realizó el último día de la pretemporada en el centro de Entrenamientos de Ezeiza, teniendo libre hasta la hora del viaje.

Los jugadores que partirán en vuelo hacia Miami desde el aeropuerto de Ezeiza serán: Ramón Abila, Agustín Almendra, Alexis Albariño, Esteban Andrada, Darío Benedetto, Julio Buffarini, Nicolás Capaldo, Brandon Cortez, Marcos Díaz, Frank Fabra, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Lisandro Lopez, Alexis Mac Allister, Santiago Ramos Mingo, Ivan Marcone, Emmanuel Mas, Agustín Obando, Cristian Pavón, Emanuel Reynoso, Manuel Roffo, Carlos Tevez, Sebastián Villa, Marcelo Weigandt y Mauro Zarate.

En tanto que Kevin Mac Allister se quedará en Buenos Aires recuperándose de su desgarro muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. En esta gira no estarán Junior Alonso y Nahitan Nandez por haber jugado con sus respectivas selecciones (Paraguay y Uruguay), en la Copa América.

El primer rival de los dirigidos por Gustavo Alfaro será el América de México el 3 de julio en el estadio de New Jersey, el 6 se enfrentará a Chivas de Guadalajara en Seattle y en el final del periplo, el 10, jugará contra Xolos en Tijuana, México.

La idea del entrenador es poner en los dos primeros amistosos dos equipos totalmente distintos y darle rodaje a todos los jugadores, para en el último ante Xolos formar con un once bastante parecido al que jugará por la Copa ante Atlético Paranaense, el 23 de julio, de visitante, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.

En el tema incorporaciones, Boca tiene parada la negociación con Eduardo Salvio. El volante del Benfica ya tenía arreglado su contrato, pero hay diferencias económicas. Los portugueses quieren que Boca compre parte del pase y el club argentino solicita un préstamo con opción, lo que hace que el ex Lanús comience su pretemporada el lunes con el club portugués.

Mientras, se está esperando una respuesta de Ian Hurtado, delantero de Gimnasia de La Plata. Boca ofreció 5 millones de dólares, pero este espera una propuesta de la Sampdoria, de no ser así, será jugador de Boca.

Por último, Cristian Pavón fue pedido por los Angeles Galaxy, equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, y que pagaría por el 50 por ciento de su ficha 10 millones de dólares. De llegarse un acuerdo podría viajar directamente de la gira a Los Angeles para sumarse con un contrato por dos años.