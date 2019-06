Cirujano que juntó cartones para estudiar: “Con decisión y disciplina se logran objetivos”

El doctor José Como Birche, cirujano cardiovascular de la ciudad de La Plata, con mérito a la trayectoria de vida y al tesón en la tarea de dignificar la salud pública, entre otros premios y menciones, disertó en Corrientes. El encuentro se realizó en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral y fue organizado por el Instituto de Enseñanza Privada “Crea” y la Fundación “Da más”.

En diálogo con este diario, contó que el objetivo de estas charlas es transmitir que los fracasos pueden servir como aprendizajes y que si tienen un proyecto de vida deben trabajarlo para cumplirlo. La historia del médico que realizó más de 5 mil cirugías a su cargo, fue transmitida en varios medios de comunicación, ya que relató que mientras estudiaba en la universidad vendía cartones y transcribía libros a mano.

“Al igual que mucha gente, tuve que hacer muchas cosas para cumplir mi sueño, tenía contratiempos en el camino y los fui trabajando. En el tiempo que fui a la universidad éramos muchos los que teníamos que trabajar para poder estudiar, algunos manejaban taxis. Si venías de una familia humilde tenías que trabajar para poder comprar los libros o algunas personas también para ayudar en su casa”, contó el doctor a El Litoral.

Respecto al apoyo de la familia, dijo que la suya sólo estaba conformada por su mamá, y que ella siempre dejó que él tomara las decisiones respecto a sus estudios. “Nunca me pidió que estudiara, me decía que si ya tenía el secundario hecho podía trabajar, pero quería seguir estudiando y lo hice, nunca me lo impidió”, recordó.

“Trato de transmitir a los estudiantes que no se hagan problemas por los obstáculos porque pueden superarlos, sean cuáles sean, que no tengan miedo a los fracasos. Depende de cómo tomes estos fracasos; podés verlos como aprendizajes y seguir adelante. No importa si la carrera te lleva más años, eso no te hace menos que nadie, si tenés un sueño lo debés hacer cumplir sin importar lo que pase en el medio, esa es mi misión”, expresó Birche a este diario.

En cuanto a las consultas de los estudiantes, dijo que muchos expresan algunas situaciones difíciles que les obstaculizan seguir sus estudios, pero que él da la misma respuesta sencilla. “Hoy miro hacia atrás y veo por todas las cosas que tuve que pasar; creo que si la persona tiene decisión y disciplina va a conseguir su objetivo, tiene que tener la esperanza de cumplir sus sueños”, aconsejó.

“Normalmente, cuando me llaman por una causa solidaria participo; vamos a ir a un comedor donde estaré conversando con los chicos. Mi historia se hizo conocida primero en un medio local y luego se fue transmitiendo en otros medios. Cuando me piden ayudar no puedo decir que no”, comentó a este diario el médico de La Plata.

Cabe destacar que es conferencista en TEDx y que tuvo 5 mil cirugías bajo su mando; 15 mil a lo largo de su carrera; 250 cirugías centrales por año (a corazón abierto). Su trabajo es muy solicitado para las operaciones riesgosas: desde patologías aórticas agudas, hasta tumores del corazón. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital “San Juan de Dios”.

Antes de entrar como pasante en el hospital fue cartonero, recolectó flores en las afueras de La Plata, cortó el césped de los vecinos y copió a mano los libros que tenía que estudiar.

Birche hizo tres veces el ingreso a la Facultad de Medicina de la Unlp. Era la época de la dictadura en el país y sólo se daban 250 vacantes por año. Birche tenía un promedio de 9,70, pero recién logró entrar con la vuelta de la democracia.