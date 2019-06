El 35% de los argentinos elige el sur como destino para el invierno

El sur del país es el destino soñado por la mayoría de los argentinos, un 35 %, y dentro de la región se destaca la ciudad de San Carlos de Bariloche, con un 17% de preferencias, de acuerdo a una encuesta difundida hoy por una plataforma de viajes y turismo privada.

La encuesta realizada a nivel nacional en mayo de este año por la consultora Voices! para la plataforma Booking.com, abarcó un universo de 637 mujeres y hombres mayores de de 16 años, con preguntas que ofrecían respuestas múltiples.

Entre los destinos “soñados” por los argentinos, y a continuación de Bariloche que se encuentra al tope de las preferencias, se ubican Ushuaia, Perito Moreno, Esquel y Villa La Angostura, todos con el 18% de las preferencias. Siguen Cataratas del Iguazú, con el 10%; Villa Carlos Paz, con el 9%; Mendoza, con el 6%, y Salta, con el 5%.

Otros destinos

Respecto a los destinos internacionales, prevalece América Latina (34%), seguido por países de Europa (26%) y Estados Unidos (8%), lo que indica que una gran parte de los argentinos busca escapar a zonas cálidas durante el invierno. Brasil fue el país más mencionado de América Latina con el 14%.

En segundo lugar, se menciona el Caribe y Centroamérica (7%). El país más elegido de Europa fue España (7%) y un 9% mencionó el continente europeo sin especificar una ciudad en particular.

Destinos low cost

El portal Infobae recopiló una serie de destinos a los que, de acuerdo a la aerolínea Flybondi, se puede acceder por menos de $1.000.

La mitad de las rutas comienza o termina en Córdoba. Neuquén, Mendoza y Salta están presentes en dos trayectos. Buenos Aires y Rosario, en tanto, figuran en una ruta. A partir del inicio de las vacaciones de invierno del colegio, el 26 de julio se podrá viajar de Buenos Aires a Córdoba por $980, de Córdoba a Salta (tanto ida como vuelta) por $887, de Mendoza a Neuquén por $480, de Neuquén a Mendoza por $552, y de Rosario a Tucumán por $623.

De este modo, la provincia cordobesa es el destino más económico aéreo. No es casualidad que Córdoba sea el destino más accesible. En la provincia consideran que el turismo es un elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico, y la remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella es prueba de ello.

Para las próximas vacaciones de invierno, que se desarrollarán entre durante julio, la aerolínea ofrece distintas fechas y horarios correspondientes a cada ruta. Tomando como fecha el viernes 26 de julio, día en que finaliza la primera semana de vacaciones y es elegido por diferentes turistas como comienzo de la segunda semana del receso, se pueden encontrar seis rutas aéreas cuyas tarifas no superan los mil pesos.

Por otro lado, en caso de optar por viajar en micro, existen más tramos cuyas tarifas son inferiores a mil pesos. En este sentido, para el día 26 de julio hay una oferta de 319 rutas que conectan las ciudades más importantes de cada provincia en micro, de las cuales 93 no superan los mil pesos.

Se puede acceder a 20 provincias por menos de mil pesos. Córdoba es la provincia más accesible, ya que se puede llegar desde nueve otras provincias por dicho precio. Se puede acceder desde Buenos Aires por $650, desde Santa Fe y Entre Ríos por $400, desde Jujuy por $995, desde Tucumán por $575, desde Salta por $900, desde Catamarca por $650, desde Santiago del Estero por $425 y desde La Pampa por $675.

La sigue Entre Ríos, distrito al cual se puede viajar por menos de mil pesos desde otras ocho provincias, y luego Tucumán y Santiago del Estero, con siete rutas por debajo de dicho monto.

Río Negro inauguró su temporada invernal 2019

La provincia de Río Negro presentó su temporada invernal, que comienza el 1ro de julio, en sus principales destinos: Bariloche y El Bolsón, con un cocktail en Palermo. Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del intendente de Bariloche Gustavo Genusso, el de El Bolsón Bruno Pogliano y el gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck.

Alejandro Lastra, secretario de Turismo de la Nación, concluyó el discurso resaltando la labor de Río Negro en generar “políticas claras para facilitar y mejorar la infraestructura”. Destacó que “desde el Estado Nacional simplemente estamos acompañando, pero para que suceda eso debe haber decisión política y acompañamiento de todo el empresariado”.

El gobernador Weretilneck también hizo hincapié en la forma de trabajar. “Esta sinergia es la que nos permite hoy, que la provincia de Río Negro sea un destino nacional e internacional”, aseguró y concluyó que la provincia está preparada “para tener la mejor temporada de invierno”. Entre los puntos en los que se apoyó mencionó la conectividad aérea.

“Vamos a tener el nivel más importante de los últimos 15 años, no sólo en Argentina sino también desde Brasil”, detalló, no sin destacar que la promoción se logró gracias a la gestión pública-privada y el acompañamiento internacional. Otro de los puntos en los que hizo foco Weretilneck es el Campeonato Mundial de Snow Voley, que por primera vez se realiza en América y tendrá lugar en el Cerro Catedral.

Gustavo Genusso, intendente de Bariloche, también expresó sus altas expectativas en la temporada que está a días de comenzar. “Este año vamos a presentar muchas mejoras en la ciudad, nuevos espacios públicos, nuevos lugares para visitar. Un Cerro Catedral que ha mejorado muchísimo su infraestructura”, comentó sobre las acciones de Bariloche para elevar la calidad de sus servicios. Respecto a la conectividad aérea, Genusso contó que habrá un promedio diario de 30 vuelos, con picos de 40 y que habrá 13 vuelos directos desde Brasil.

“Esperamos mucha gente”, afirmó. También destacó que el circuito gastronómico está aumentando su oferta “para todos los gustos y bolsillos”. Por otro lado, su par de El Bolsón, Bruno Pogliano, comentó a los presentes que en su ciudad, con sus ferias artesanales y el centro de esquí, “predomina un ambiente familiar y se destaca el contacto con la naturaleza. Muchísimo para pasarla bien en familia”.

Al evento asistieron más de 300 personas, entre los que se encontraban las autoridades, funcionarios de turismo, empresarios del sector, influencers, celebridades, periodistas, tour operadores y agencias de turismo. Los invitados pudieron degustar un menú donde con los productos emblema de la Patagonia como la cerveza artesanal, el cordero y los frutos rojos, fueron protagonistas. También se sortearon entre los presentes: ascensos al Cerro Otto, pases de esquí para Cerro Catedral, viajes con todo incluido a El Bolsón y Bariloche.