Rosgan en Agroactiva: un reflejo del negocio ganadero actual en Argentina

El mercado ganadero Rosgan realizó el pasado miércoles una subasta especial de más de 8.300 cabezas en el marco de Agroactiva, la exposición agropecuaria que se realizó la semana pasada en la localidad santafesina de Amstrong. El remate, televisado para todo el país, tuvo una importante oferta y reflejó la actualidad del negocio ganadero, con buena demanda por las categorías vinculadas a la exportación, y un comportamiento más tranquilo para la hacienda que se destina al mercado interno.

El remate especial del Rosgan se realizó en la carpa ganadera de Agroactiva. Con buenos negocios, la carpa estuvo colmada de productores y compradores que se acercaron para adquirir lotes en un momento en el cual no hay una gran oferta. La subasta comenzó con un acto en el que el presidente de Rosgan, Carlos García Beltrame, le entregó una escultura exclusiva del mercado a la presidenta de Agroactiva, Roxana Nardi, en el marco del festejo de su 25º aniversario.

“Felicitamos a esta gran muestra del campo que lleva 25 años ininterrumpidos llevándose adelante en el interior del país. Este año los felicitamos especialmente, porque esta muestra es muy grande, está bárbara y nos alaga estar presentes con un remate”, señaló el titular del mercado.

En lo que respecta a los negocios realizados en la subasta, el director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, realizó su análisis del desarrollo y resultado de las ventas. “Este remate estuvo a tono con la realidad de la exportación por un lado, y del mercado interno por el otro, que están yendo por dos caminos bien distintos”, explicó el ejecutivo.

En este sentido, Milano consideró que “del lado de la exportación, hay una expectativa fenomenal, por lo cual todos los productos con ese destino se venden bien en el mercado; si bien Rosgan comercializa fundamentalmente invernada y cría, vemos que los terneros logran una buena demanda pensando en una futura exportación. Y del otro lado del negocio está el consumo interno, ahí vemos que el precio del consumo final está en un techo y la demanda interna está casi en un piso, porque hoy sólo se consumen 52 kilos per cápita, muchísimo menos de lo que hemos tenido hace unos años atrás porque no hay mucha plata en el bolsillo de los argentinos”.

Además, Milano agregó que “estamos viendo lo que ocurre con los precios en el Mercado de Liniers porque eso marca el poder de compra que puede tener un feedlotero, que es un comprador clave de Rosgan. El precio en Liniers sube un poco sólo cuando entra poca hacienda, pero luego ya tiende a bajar”.

Tomando esa situación, “vemos que en Rosgan en lo que respecta a los terneros el promedio fue muy bueno, de casi $70, y se vendió mucho, en esa categoría trabaja el feedlotero, hoy castigado, pero fundamentalmente compra el invernador tradicional”. Pero el director Ejecutivo de Rosgan aclaró que la situación alcista se revirtió cuando aparecieron los lotes mixtos. “Ahí empieza a caer el precio porque no hay poder de compra por parte de los feedloteros. Hay cinco pesos de diferencia entre una categoría a otra. El feedlotero, gran comprador, le cuesta la capacidad de compra porque el año pasado perdió mucho dinero y porque este año todavía no pudo recuperar la capacidad de encierre porque se descapitalizó”.

Por último, concluyó que “hoy no hay precios récords en Argentina. Este remate consideramos que fue bueno porque está a tono con lo que está ocurriendo en el país”.