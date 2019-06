Salmón y chía: ácidos grasos, omega 3 y salud cardiovascular

Lic. Mariana Sánchez Ginestet

En la actualidad, se observa un alto consumo de alimentos fuente de grasas saturadas y colesterol, azúcares simples, y sodio, con escasa o nula cantidad de fibra, vitaminas y minerales, antioxidantes, y ácidos grasos poliinsaturados (principalmente omega 9 y omega 3). En esta oportunidad, se analizará el efecto de los ácidos grasos Omega 3 en la salud cardiovascular, dado que existe una importante evidencia científica que avala el potencial efecto preventivo de este nutriente. En particular, se analizarán dos alimentos recomendados cuando de Omega 3 se trata: chía y salmón.

Nutrientes preventivos

La chía (Salvia Hispánica) es una planta nativa de las áreas de montaña, pero que, en la actualidad, la mayor parte de los cultivos se producen en Argentina y Bolivia. Su composición muestra un contenido principal de aceites, aunque también es rica en fibra, calcio y antioxidantes (entre ellos quercetina y ácido cafeico), éstos últimos también importantes en la prevención de la enfermedad cardiovascular.

El salmón es un pez de agua salada de captura salvaje, no obstante hoy en día su amplia disponibilidad obedece a la producción industrializada a través de la acuicultura. Nuestro país importa una gran cantidad de salmón proveniente de Chile, quien es el segundo productor a nivel mundial. En este sentido, durante este año han surgido ciertas dudas y cuestionamientos acerca del valor nutricional de este alimento. Lo cierto es que, al analizar la bibliografía, no se encuentran diferencias importantes entre ambas formas de salmón.

Sí se sabe que, por ejemplo, la alimentación del salmón de cultivo se desarrolla bajo un estricto proceso de control, donde se garantiza que el animal no tenga enfermedades. Un cuestionamiento importante, también extensivo a otras especies, es el uso de antibióticos. Es real que son utilizados, sin embargo, son retirados mucho antes de la cosecha, lo cual asegura su completa eliminación. Además, es importante destacar que el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) exige un certificado que avala la calidad de estos animales.

Tal como se expresó anteriormente, ambos alimentos son reconocidos por su contenido en Omega 3, pero, es apropiado realizar una distinción. El aceite presente en las semillas de chía, posee un elevado porcentaje de ácido graso omega 3 "vegetal", denominado ácido alfa linolénico, el cual es un nutriente esencial que debe ser incorporado a través de la alimentación o de suplementos nutricionales, ya que el organismo no lo sintetiza.

Por otra parte, el salmón, como otros pescados de mar, es fuente de ácidos grasos eicosapentanoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), que no son esenciales, dado que pueden ser sintetizados en nuestro organismo a partir del ácido alfa linolénico. Excepto el DHA, cuya importancia en la salud radica en la adecuada formación y función del tejido nervioso y visual, estos ácidos grasos son importantes, como se mencionó anteriormente, en la protección de la salud cardiovascular.

Guías alimentarias

Existe amplia evidencia científica que demuestra que el consumo de Omega 3 (ambas fuentes) produce efectos hipotrigliceridémicos, hipocolesterolémicos, antitrombóticos y antiinflamatorios, procesos que en su conjunto disminuyen sustancialmente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es importante considerar la relación óptima entre Omega 6/Omega 3, dado que una relación desequilibrada y a favor del primero, induce fenómenos proinflamatorios y vasoconstrictores, con lo cual, dicha relación debería ser cercana a 4:1 o 5:1. Por todo lo anteriormente explicado, las Guías Alimentarias para la Población Argentina, recomiendan aumentar el consumo de pescado a dos veces por semana yagregar semillas sin salar de manera semanal.

Es importante destacar que las propiedades antes mencionadas son también extensibles a otros pescados como la caballa, la palometa de mar, el arenque, el jurel, entre otros, los cuales pueden ser adquiridos a un precio más bajo. Como conclusión, se puede decir que la asociación entre Omega 3 y salud cardiovascular es significativa, por lo que resulta positiva la incorporación de alimentos que lo contengan desde edades tempranas, en el contexto de una alimentación equilibrada y acorde a las necesidades de cada individuo.

Beneficios del salmón

l Reduce factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.

l Disminuye los niveles de triglicéridos.

l Aumenta los niveles de grasas omega-3.

Beneficios de la chía

l Protege la salud cerebral fetal durante el embarazo.

l Disminuye la pérdida de memoria relacionada con la edad.