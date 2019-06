Ferroviario y Mburucuyá se repartieron los puntos

Cuatro partidos más por la Primera División A se jugaron en la tarde de ayer, además de la goleada del puntero Cambá Cuá sobre Libertad.

Siempre por la undécima fecha del certamen Oficial, a primer turno en el estadio Juan Carlos Vallejos, el duelo entre el local Ferroviario y Mburucuyá terminó en igualdad 1 a 1.

El Verdolaga abrió la cuenta con un soberbio remate de tiro libre de Germán Strillevsky a los 13 minutos del primer tiempo. Pablo Sandoval, del Chacarero, no quiso ser menos y a los 30, también de tiro libre, aunque de un ángulo menos cerrado decretó el resultado final con otro golazo.

Huracán Corrientes no logra detener su caída en el torneo y ayer perdió como local 1 a 0 contra un Invico de buen presente. El defensor Maximiliano Pezzelato, en contra de su propia valla, marcó el único gol del partido.

En cancha de Lipton se disputaron otros dos compromisos por la undécima fecha. A primer turno los pibes de Boca Unidos vencieron con autoridad por 3 a 1 a Quilmes, con un doblete de Franco Aguirre. Además, el elenco Azul de Jorge Ortíz perdió luego de dos victorias seguidas, lo hizo por 1 a 0 contra Rivadavia, que con gol de Miguel Gómez ganó por primera vez en once fechas.

El Ascenso

Por la décima jornada del fútbol de la Primera División B, Deportivo Empedrado empató 0 a 0 contra Alvear, en cancha del Albiceleste, y desaprovechó la chance de desplazar a Talleres de la cima de la tabla.

Otros resultados de ayer: Barrio Quilmes 2 - Doctor Montaña 2 (en Alvear); Juventud Naciente 1 - Alumni 5 (en San Luis del Palmar); Sacachispas 0 - Villa Raquel 0; Yaguareté 2 - Soberanía 0 (estos últimos dos partidos se jugaron en el estadio de Sportivo Corrientes).