Bañado Norte examina al puntero Pingüinos

El encuentro que sostendrán Pingüinos (10 puntos) y Bañado Norte (8), líder y uno de sus escoltas respectivamente, sobresale en la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina que se jugará en forma completa hoy. Este cotejo tendrá como sede la cancha de Hércules desde las 20.00.

Mientras que también se jugará la séptima fecha en los campeonatos de ascenso (Primera B y C).

El detalle de cotejos para este domingo que dio a conocer la Asociación Correntina de Fútbol de Salón es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (Primera C) Milenium vs. Aplanadora, 10.00 (Primera C) Deportivo Sur vs. Barrio San Martín, 11.00 (Primera C) Juan de Vera vs. Olimpo, 12.00 (Primera C) Sportivo vs. Deportivo Armenia, 13.00 (Primera B) Juniors vs. Jaguares, 14.00 (Primera B) San Pantaleón vs. 17 de Agosto, 15.00 (Primera B) Deportivo Dengue vs. Aberturas, 16.00 (Primera B) Libertad vs. Sporting Cristal, 17.00 (Primera A) Panadería Romero vs. El Cosmos, 18.30 (Primera A) Olimpia vs. Cruz Diablo, 20.00 (Primera A) Pingüinos vs. Bañado Norte y 21.30 (Primera A) Complejo Oriana vs. Deportivo Cichero.

Cancha Islas Malvinas: 9.45 (Primera C) Hebraica vs. Imperio FS, 11.00 (Primera C) El Santo vs. Lunes Culturales, 12.00 (Primera C) Acero Puro vs. El Decano, 13.00 (Primera B) Santa Teresita vs. Islas Malvinas, 14.00 (Primera B) San Gerónimo vs. Don Ocho, 15.00 (Primera B) Gafa vs. Boca Unidos, 16.00 (Primera B) San Jorge vs. San Benito, 17.00 (Primera A) Deportivo Fénix vs. Primos, 18.30 (Primera A) Real Unión vs. Marmolería, 20.00 (Primera A) Pinta Futsal vs. Victoria y 21.30 Primera A) Comunicaciones vs. Nacional.