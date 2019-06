La propuesta de Curne dejó sin respuestas a Taragüy

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

La última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Regional NEA 2019 de rugby tuvo un comienzo con alto voltaje. Taragüy perdió como local frente a Curne 41 a 17 en un partido que además del juego, tuvo reacciones desmedidas, muchos golpes y tres expulsados.

Los dos protagonistas llegaban clasificados en forma directa a semifinales. Los correntinos con el número uno asegurado y los chaqueños en el segundo lugar. Parecía que había poco en juego, pero el encuentro entre los finalistas de las últimas tres temporadas tuvo un desarrollo impensado.

En los primeros 30 minutos, Curne impuso condiciones. Buscó el juego desplegado y utilizó correctamente el pie para poner la pelota a espalda de la línea defensiva cuerva.

Un cruce entre Kalin Burli y Gonzalo Soria generó una serie de enfrentamientos entre los jugadores que derivó en tres expulsados: Julián González García en el local, y Martín Cima y Juan Palamedi en la visita. Además, Ignacio Giménez (Taragüy) vio la tarjeta amarilla.

Esta situación llevó a ver un partido diferente. Los dos equipos debieron realizar cambios para rearmar sus respectivas estructuras, sin embargo, Curne siguió dominando el juego frente a un equipo que careció de respuestas a la hora de marcar.

Llamativamente, a Taragüy, que en los instantes iniciales perdió por lesión a Agustín De la Vega, se lo vio en varias oportunidades mal parado defensivamente, principalmente cuando debió bajar a reposicionarse.

Broll abrió la cuenta para el local con un penal, pero rápidamente llegó la respuesta de Curne con un desborde de Rodrigo Vera por la punta derecha.

A los pocos minutos, los universitarios decidieron jugar un penal en su propia línea de 22 con los jugadores locales desconcentrados. El ataque chaqueño fue profundo, Kalim Burrli utilizó el pie para habilitar a Camilo Schanton que apoyó su primer try de la tarde.

Curne volvió a lastimar a los 21 minutos. Esta vez la jugada se inició en una pelota recuperada, casi de inmediato con una patada se instaló en zona de anotación y Agustín Aguirre fue el encargado de apoyar en el ingoal.

Después llegó la acción que casi termina en una gresca generalizada. Felipe Gorrochastegui consultó con los jueces de línea y elevó tres veces la tarjeta roja. Los entrenadores debieron rearmar sus equipos aunque poco cambió en el resto del período inicial, solamente Aguirre (que además del try, había anotado tres conversiones) sumó un penal.

El segundo tiempo fue muy cortado, siguieron algunos roces, pero con Curne instalado en campo rival y siempre controlando el desarrollo del partido.

En 3 minutos, del 19 al 22, sumó dos nuevos tries y definió el pleito. La pelota llegó a las puntas, siempre utilizando el pie, para que Vera desnivele por la izquierda y Schanton lo haga por la derecha.

Curne sufrió dos nuevas amonestaciones. Esta situación fue aprovechada por Taragüy, que con el empuje de sus delanteros logró descontar en el marcador sin poner en peligro la victoria de Curne, que en la última acción logró un nuevo try por intermedio de Juan Sánchez Castelan.