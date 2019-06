Valdés inauguró instalaciones y anunció la compra de 50 camionetas para la Dpec

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés dejó inaugurado nuevos Almacenes y Depósitos de Transformadores y Medidores de la Dpec. También anunció allí la adquisición de 50 camionetas 0KM marca Toyota y más inversiones en el área energética, con fondos provenientes de Regalías de Salto Grande y Yacyretá, los cuales comenzarán a ingresar a las arcas provinciales tras cancelación de una deuda con Cammesa.

El acto que tuvo lugar en avenida Maipú y Nicaragua contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Claudio Polich y ministros del Gobierno provincial; legisladores provinciales y concejales municipales; autoridades, personal y técnicos de la Dpec.

Valdés felicitó porque “esto es un canje, lo terminamos haciendo respecto a unos galpones que tenía la Dpec que estaban ubicados cerca de la Costanera, se llamó a Licitación Pública y se construyó este galpón y esos van a tener otros destinos porque es necesario que nosotros comencemos a utilizar los espacios públicos de la ciudad como corresponden y por otro lado nos permiten tener este local adecuado para cumplir con las funciones de la Dpec en un lugar que está cercano a este lugar que se está recuperando”.

“Esto tiene que ver con la visión que tenemos con la Dirección Provincial de Energía, que fue muchas veces compleja y fue difícil y muchas veces no hubo inversión, no había tarifa y no había posibilidad de invertir y hoy creo que estamos llegando a otra instancia”.

Recordó que “una de las primeras cosas que empezamos a pelear cuando asumimos el gobierno de la provincia era las Regalías de Yaciretá y de Salto Grande que nos permitan a los correntinos tener esos recursos para poder hacer inversiones, no solamente en infraestructura sino inversiones en la gente. Hoy podemos tener una tarifa social que está muy por debajo de toda la zona y lo estamos aguantando a través de lo que es la Regalía de Yacyretá que recibimos en especies y eso es un logro importante”.

En este sentido “la semana pasada- dijo el gobernador- suscribimos un Convenio con Cammesa y hemos resuelto una deuda antigua de 2.100 millones de pesos y era necesario hacerlo porque los intereses que nosotros teníamos eran intereses que rondaban los 3 millones de pesos diarios y eso nos permitió cerrar un capítulo en esta disputa que nosotros tenemos entre la Dpec y Cammesa”.

Aseguró que la semana que viene “vamos a estar concluyendo este arreglo y esta negociación que tenemos y estaremos cerrando ya definitivamente con Cammesa el capítulo quizás más difícil que hayamos tenido con la Nación en concepto de energía, pero vamos a cerrarlo y vamos a comenzar a percibir regalías de Yacyretá y Salto Grande para que haya desarrollo en nuestra provincia de Corrientes”.

Finalmente dijo que “las primeras inversiones que les quiero anunciar a los trabajadores, directivo e ingenieros de la Dpec que estamos próximos a comprar 50 camionetas 0KM Toyota para que cuenten con el material adecuado".

Detalles de la Obra

Por su parte el subinterventor de la Dpec, Néstor Fernández, detalló que “la obra comprende los galpones de almacenes del Taller de Transformadores y medidores que comprende una inversión de 50 millones de pesos”, y agregó que “comprende a la directiva del gobernador para la re-funcionalización y re- organización de la distribuidora Provincial”.

“El galpón de almacenes – de 1.400 metros cuadrados- tendrá la tarea de llevar a una mejor expedición de todas las áreas que comprenden el servicio de distribución eléctrica”, sostuvo Fernández y para finalizar agradeció al gobernador “por el apoyo en su gestión”.

A su turno, el supervisor de Almacenes, Eduardo Acuña, se dirigió al mandatario y le dijo: “le agradezco personalmente esta obra por su rápida realización”, y a la vez destacó la intervención de Alfredo Aún “porque esta estructura permitirá lograr un mejor funcionamiento y ordenamiento de los materiales e insumos”.

“De esta manera daremos una mejor respuesta a las unidades operativas de Capital y del Interior”, finalizó.