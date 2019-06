Paraguay enfrenta en Ciudad del Este a Honduras

El seleccionado de Paraguay, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo y próximo rival de Argentina en la Copa América, enfrentará hoy en un partido amistoso a Honduras, a partir de las 20 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

El amistoso ante los hondureños será el primer ensayo de la Albirroja desde que Berizzo citó al plantel en Ypané para prepararse para la cita continental que se jugará en Brasil, entre el 14 de junio y el 7 de julio.

El partido también será una prueba de fuego para Honduras que afrontará desde el 15 de junio su participación en la Copa Oro, que se jugará en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Paraguay integrará el Grupo B junto con Qatar, Colombia y Argentina, con el que se enfrentará el 19 de junio en Belo Horizonte.

Entre los titulares que jugarán frente a Honduras sobresalen Cecilio Domínguez, delantero de Independiente de Avellaneda, y Antony Silva, arquero de Huracán.

En tanto que estarán otros futbolistas con pasado en el fútbol argentino como Oscar Romero (ex Racing), Iván Piris (ex Newell's Old Boys), Rodrigo Rojas (ex River), Miguel Almirón (ex Lanús) y Oscar “Tacuara” Cardozo (ex Newell’s Old Boys), mientras que se sumó en las últimas horas Junior Alonso, zaguero de Boca, luego de haber jugado la final de la Copa de Superliga frente a Tigre.