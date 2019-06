Pratto tiene una fisura en el sacro

El delantero de River Plate, Lucas Pratto, recibió ayer una mala noticia de parte de los médicos del club, justo en el día de su cumpleaños número 31, ya que le comunicaron los resultados de unos estudios que se realizó antes de salir de vacaciones donde se comprobó que sufrió una fisura en el hueso sacro que no le permitirá participar de la pretemporada que los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciarán en 15 días.

Pratto arrastraba un dolor desde hacía tres semanas, que lo sintió incluso en los partidos ante Athletico Paranaense, de Brasil, por la Recopa Sudamericana, y ayer se confirmó que sufrió una fisura en el sacro, un hueso que está ubicado debajo de la quinta vértebra y encima del coxis.

Al tener este diagnóstico, los médicos riverplatenses se comunicaron con el “Oso”, que se encuentra de vacaciones fuera del país, y le recomendaron que debe realizar un mes de reposo deportivo, sin esfuerzo físico.

Ante esto y como la pretemporada de River arrancará el 19 de este mes (el 22 la delegación partirá hacia Los Angeles), obviamente no podrá iniciarla y ese mismo día le harán más estudios médicos para determinar con qué cargas puede empezar a trabajar y cuáles serán las tareas diferenciadas respecto de las que harán sus compañeros.

De todas maneras, los médicos estiman que los tiempos dan para que esté bien de cara al primer partido oficial de River tras el receso, el 27 de julio ante Cruzeiro, en el Monumental, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, aunque seguramente no estará a la par de sus compañeros en el aspecto físico.