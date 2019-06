Día del Padre: comerciantes esperan repunte de ventas para la semana próxima

En las vidrieras de los negocios de la peatonal Junín empiezan a notarse las ofertas y promociones por el Día del Padre que se festejará en el país el domingo 16 de junio. A menos de dos semanas y a comparación con el movimiento en esta época del año pasado, comerciantes sostuvieron a El Litoral que no hay ventas y que muy pocos consultan por ofertas.

“Está todo muy tranquilo al igual que en cualquier otra fecha del año. El año pasado sí ya empezaban a comprar, si bien la mayor demanda es unos días antes, en esta fecha algunos ya compraban. Tenemos muchas ofertas y promociones, es la única forma de tener clientes, pero a veces no ayuda esto al comerciante porque las ganancias son muy pocas”, contó una vendedora de un local comercial ubicado por calle Mendoza casi Junín.

A la vez, Gastón, de Cara Cruz, coincidió en que “hay muy bajo movimiento, sólo recibimos algunas consultas”. “Vienen y buscan siempre lo más económico, tenemos remeras a $500 y un pantalón a $1.200”, comentó a este diario.

Por otra parte, el gerente comercial de una cadena de electrodomésticos cuya sucursal se encuentra en Junín casi San Juan, explicó que “hasta el momento no hay ventas por el Día del Padre, pero sí hay buenos precios, los comerciantes aún no quieren poner precios muy bajos porque pierden rentabilidad, van a esperar a último momento”.

“Tenemos una afeitadora desde $1 mil, celulares desde los $5 mil y televisores les desde los $10 mil”, relató el gerente del lugar. Estos productos son los más requeridos para el Día del Padre y los que precios más bajos tienen.

A la vez, aseguró que es muy posible que los precios de las TV led entren en promociones o en ofertas en el marco de la Copa América, donde jugará Argentina y que inicia el próximo 14 de junio. “Muchos aprovechan la fecha y regalan esto por el Día del Padre”, indicó.

Cabe recordar que días atrás, el presidente de la Apicc, Enrique Collantes, dijo a El Litoral que la demanda es muy baja en todos los sectores y que por eso los comerciantes optan por estrategias como mudarse a un local donde el alquiler sea más barato.