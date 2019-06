Asesinaron a puñaladas a un ciudadano boliviano en tomatera del barrio Esperanza

En confuso episodio, un ciudadano de nacionalidad boliviana fue asesinado de dos puñaladas, en medio de una tomatera ubicada en el barrio Esperanza de la Capital correntina, donde la Policía busca dar con dos jóvenes a los que vieron salir corriendo en plena madrugada.

El hombre fue identificado como Guido Yurquina Romero -de 46 años- quien fuera asesinado de dos puntazos en el pecho, alrededor de las 2.15 de ayer. Posteriormente la Policía reveló que el cuerpo presentaba dos heridas punzo-cortantes a la altura de la tetilla y el antebrazo izquierdo.

Por el momento, la causal del hecho es materia de investigación para los efectivos policiales de la Comisaría 14° que tomó intervención de manera inmediata, una vez conocida el suceso, perpetrado en una precaria plantación ubicada sobre la avenida Mario Payes, que es el acceso al barrio Esperanza.

Virginia Gareca Mereles, hermanastra del fallecido, dijo a Radio Dos que “el muchacho que trabaja con él dice que vio a dos jóvenes escapar para el fondo del barrio”.

Los familiares de Romero piden ayuda para poder trasladar sus restos a Bolivia.

En cuanto al luctuoso episodio señaló que “no sabemos nada. Llegamos acá y nos encontramos con la Policía. Nosotros no estábamos con él. Vivimos en Corrientes desde hace 10 años, pero él iba y venía”, contó Virginia.

Sostuvo además que “no sabemos que haya tenido diferencias con alguna persona. El vivía solo. No tenía problemas con nadie. Entregaba verduras en el Mercado todas las mañanas temprano. Tenía un ayudante que estaba desde hace un tiempo. Eran muy amigos”, relató.

Precario

En otro orden de cosas, Eduardo Acevedo, el subjefe de la Policía, estuvo donde ocurrió la tragedia y señaló que “trabajamos en el lugar para tratar de dilucidar qué es lo que pasó. Lo que se puede apreciar es que no es un homicidio por robo porque hay muchos elementos de valor que están en el lugar. Es una vivienda precaria, pero no se observan detalles relacionados con un hecho violento”, explicó.

“Se encontró dinero y muchos elementos de valor”, agregó Acevedo, con lo cual descartó la hipótesis del robo.

El ayudante de Romero fue demorado por la Policía, pero Acevedo aclaró que “no es sospechoso en principio. Eso se dilucidará en la investigación”.

Agregó además que “en principio se descarta la cuestión de drogas, al menos por ahora”.

Sobre el modo de vivir del fallecido indicó que Romero tenía una quinta (de las muchas que administran ciudadanos bolivianos en la zona) de la cual sacaba verduras y hortalizas para venderlas en el Mercado. En la entrada encontraron unas ojotas. Es lo único que había. Por lo que contó el muchacho, salieron dos jóvenes a correr”, agregó.

Un vecino de apellido Correa escuchó los pedidos de auxilio de Romero, pero no pudo observar detalles del ataque.

Los familiares dijeron que Romero era muy reservado, casi no salía, no tomaba, y por eso les extraña todo esta situación.