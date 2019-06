Lucas Faggiano dejó San Martín

Después de tres temporadas, Lucas Faggiano decidió no renovar su vínculo con San Martín de Corrientes y continuará su carrera deportiva en el exterior.

El propio base informó la novedad en su cuenta de Twitter. “Hoy toca despedirme de un lugar en el que, sin dudas, he pasado muchos de mis mejores momentos como profesional, un lugar al que llegué con algunas incertidumbres y muchas esperanzas y del que me voy lleno de hermosos recuerdos y experiencias que quedarán para siempre en mi recuerdo y mi corazón”, señaló el jugador bahiense.

Faggiano se sumó a San Martín para la temporada 2016 - 2017 de la Liga Nacional. Con la entidad rojinegra logró el Súper 20 de 2017 donde también fue elegido como el Jugador Más Valioso.

Sin bien la dirigencia de la entidad correntina pretendía rubricar un nuevo contrato con Faggiano, el jugador optó por seguir su actividad profesional fuera del país y se sumaría a Baurú de Brasil.

“Simplemente gracias a toda la gente que forma parte de la familia rojinegra. Gracias por hacerme sentir como en casa desde el primer día, por todas las muestras de cariño a lo largo de todo este tiempo, por el apoyo en los malos momentos y por la gratitud en los buenos. Sin dudas, San Martín tendrá un lugar especial en mi vida. Las despedidas son esos dolores dulces...”, cerró el comunicado de Lucas.