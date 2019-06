Mayor dijo que se fue por razones familiares y propuestas de trabajo

El técnico Carlos Mayor, quien se desvinculó en las últimas horas de Boca Unidos, señaló ayer a un medio radial que tomó la decisión de irse al conjugar la parte familiar con propuestas que recibió de clubes de Buenos Aires que militan en una categoría superior.

“Había hablado con Alfredo (Schweizer) que si salía una chance de algún equipo de una categoría superior lo iba a charlar si me llamaban. Hubo llamados, y se agregó también la parte familiar de estar en Buenos Aires, eso me llevó a tomar la decisión de finalizar el vínculo con Boca Unidos”, dijo Mayor en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Mayor contó que recibió llamados “de la gente de (Nueva) Chicago, de Almagro y de Santamarina; tuvimos algunas conversaciones, y la verdad que lo de Almagro es lo más firme”, confió, en lo que de concretarse sería su tercer ciclo en el club “tricolor” de José Ingenieros.

Al hacer un balance de su paso por el club aurirrojo señaló: “Si bien no se cumplieron los objetivos que nos trazamos, no tengo nada que reprochar, al contrario. Me voy conforme en todo sentido porque me sentí cómodo, tuve la posibilidad de trabajar sin ningún inconveniente, me sentí apoyado desde Alfredo (Schweizer) pasando por el resto de la comisión (directiva), la gente del club, los utileros; y tengo que reconocer también que los jugadores tuvieron mucha predisposición para el trabajo”.

“En este año y medio se trabajó duro, con seriedad y responsabilidad, después lamentablemente no se pudo ascender, que es lo que se estaba buscando, pero yo sé que Boca Unidos como institución, con lo que representa en la ciudad, por lo organizado que está y como club se merece estar en otro nivel”, agregó el DT.

Expresó que “no hay cosas que pueda reprochar, ya que siempre se trabajó con normalidad, claridad, nunca hubo nada raro, así que en ese sentido estoy más que conforme, además de sentirme a gusto en la ciudad”.

El técnico dijo que espera “haya aportado un granito para que el club siga creciendo, le dimos también a muchos chicos la posibilidad que puedan jugar en primera, y creo que hoy son una base importante para el futuro. De mi parte estoy muy agradecido a todo lo que me dio Boca Unidos, desde Alfredo Schweizer para abajo, y a la gente porque siempre estuvo al lado mío y siempre sentí su apoyo, así como del periodismo, que siempre se manejó con mucho respeto”.

Para finalizar, Mayor deseó que el club “pueda conseguir pronto el objetivo que en la pasada temporada no se logró”.