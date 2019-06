Para Pinedo "no tiene que ir un radical, pero puede ser un radical" quien acompañe a Macri

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró que "no tiene que ir un radical, pero puede ir un radical" como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, aunque no descartó la continuidad de Gabriela Michetti como vicepresidenta en un eventual nuevo gobierno de Cambiemos.



Tras participar de la segunda edición del Programa Cambio de Roles, del que participan 14 universidades del país, y ante una consulta de los periodistas acreditados en el Congreso respecto a si el compañero de fórmula de Macri tenía que ser un dirigente radical, Pinedo respondió: "No tiene que ir un radical, pero puede ir un radical".



Y agregó: "Lo más importante es que quien ocupe la vicepresidencia trabaje en equipo con el Presidente y que lo decida el Presidente, sobre propuestas que le van a arrimar los partidos de la coalición".



Respecto a la afirmación del precandidato presidencial del PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, de que no iría a un debate con el presidente Mauricio Macri al sostener que "hacer un debate con un mentiroso no tiene sentido", Pinedo afirmó: "No quiere debatir, es un problema de él".