COPA PALACIO

VICTORIAS DE

ALVEAR Y CORDOBA

Con la clasificación anticipada de Colón a las semifinales, la expectativa en la Copa Palacio que organiza la Asociación de Basquetbol de la Ciudad de Corrientes, pasa por completar los otros tres lugares a esa instancia.

En la fecha (décimo primera) disputada el pasado miércoles fueron importantes los triunfos que lograron Alvear sobre Unión Arroyito 64 a 58 y de Córdoba frente a El Tala 67 a 60 que les permitió seguir en la segunda ubicación.

En tanto que Regatas, que todavía quedar libre, le ganó a Sportivo 79 a 41. Mientras que Pingüinos superó a Malvinas 1536 Viviendas 95 a 84 y sigue expectante en la lucha por quedar entre los cuatro primeros.

Por su parte, Colón se mantiene como único puntero e invicto al superar a Juventus 79 a 69. Por su parte, San Martín triunfó ante Sagrado Corazón 59 a 47.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón 18 puntos (9 PG – 0 PP), Córdoba (8-1) y Alvear (8-1) 17, Regatas (6-4) 16, Pingüinos (6-3) 15, Juventus (5-4) 14, Hércules (4-5), El Tala (4-5) y Unión Arroyito (3-7) 13, Malvinas 1536 Viviendas (3-6) y San Martín (3-6) 12, Sagrado Corazón (1-8) y Sportivo (0-10) 10.

La próxima semana se disputará la fecha 12 que contempla estos encuentros: Juventus vs. Alvear, Sagrado Corazón vs. Colón, El Tala vs. San Martín, Pingüinos vs. Córdoba, Regatas vs. Malvinas 1536 Viviendas y Hércules vs. Sportivo. Libre: Unión Arroyito.

RUGBY

SE COMPLETARA

LA NOVENA FECHA

Mañana se disputará en Posadas el encuentro entre Capri y Regatas Resistencia que servirá para completar la novena fecha del torneo Regional NEA de rugby.

Será el único cotejo que se desarrollará y servirá para dejar al día la competencia que volverá a su actividad normal el siguiente fin de semana.

El cotejo entre misioneros y chaqueños se suspendió oportunamente por las malas condiciones del campo de juego de Progreso Rowing.