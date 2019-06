Del aula a la Nasa: correntino fue becado para asistir a un campamento espacial

Daniel Gualini, un alumno que transita su último año en el Colegio Pío XI, el miércoles por la noche recibió la mejor noticia de su vida: es uno de los 50 argentinos becados para participar de un “Campamento Espacial” con entrenamiento de la Nasa que se llevará a cabo en Huntsville, Alabama.

El video que grabó el joven correntino en el laboratorio del Club de Ciencias Arquímedes del Colegio Pío Xi (donde explica el concepto del agujero negro) fue suficiente para que resultara seleccionado, entre más de 800 alumnos que se postularon, a la convocatoria organizada por la embajada de Estados Unidos en Argentina para celebrar los 50 años del histórico alunizaje del Apolo 11.

Con el entusiasmo todavía a flor de piel, Daniel Gualini expresó a El Litoral: “La alegría es enorme porque no lo esperaba. Cuando me enteré de la noticia del campamento espacial, me anoté con mucha ilusión, pero jamás pensé que podría quedar seleccionado”.

Ese sueño, que parecía imposible para el estudiante, está próximo a cumplirse. De hecho, el Campamento Espacial ya tiene fecha se llevará a cabo del 22 al 27 de septiembre.

“Vamos a ir al centro espacial de Alabama, donde vamos a hacer simulaciones de vuelos, experimentos con cohetes, pruebas astronómicas y diferentes experiencias relacionadas”, detalló Gualini.

En esa misma línea, en la convocatoria anuncian que los jóvenes podrán recibir el entrenamiento de un astronauta (en silla de gravedad), aprender habilidades del trabajo en equipo, experimentar la flotación neutral en un entrenamiento acuático de buceo, diseñar, construir o lanzar un cohete, entre otras actividades.

Según se pudo saber, por Corrientes también eligieron a un alumno de Bella Vista, Xavier Griolio.

Video

Sin dudas, las experiencias científicas apasionan a Daniel, quien el año pasado participó de “Expedición Ciencia”, evento realizado en Neuquén.

Luego, la convocatoria para el “Campamento Espacial” llegó casi por casualidad a manos del joven Gualini, ya que se enteró de la iniciativa mientras curioseaba las historias de Instagram y, sin perder tiempo, se anotó inmediatamente.

Para participar, los postulados debían realizar un video en el que detallaran algún concepto científico. “Elegí hablar del agujero negro, así que leí varios libros para poder preparar algo bueno”, expresó.

El material audiovisual, grabado en el laboratorio del Club de Ciencias Arquímedes del Colegio Pío Xi, que explica el concepto del agujero negro, fue aceptado y elogiado.

Por su lado, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina anunció que cubrirá los costos de todos los viajes.