Hace 6 años denunció que su hija de 3 años fue abusada y ratifica el pedido de Justicia

Erika Montenegro, quien hace 6 años denunció que su ex pareja abusó sexualmente de su pequeña hija que por entonces tenía 3 años, volvió a reclamar Justicia.

Pese al tiempo transcurrido se mantiene firme en su único pedido: “justicia”, para terminar con la situación “agobiante”.

En declaraciones a Radio Dos brindó detalles escalofriantes de lo que vivió con su ex. El caso se encuentra en proceso judicial, el imputado, Darío Emanuel Aguirre, está siendo juzgado por abusar de la nena que en el 2010 tenía 3 años y en la actualidad, 9.

La mamá de la menor explicó que está “preocupada” porque “el fiscal hace preguntas defendiéndolo”.

Además, detalló que “hay cantidades de pruebas, informes, la atendieron 3 psicólogas y todas llegaron a la misma conclusión”, resaltó.

La nena se autodefinió como “la leona”; en tanto, la madre explicó que “ella contó todo a las 3 semanas de que me separé, cuando estuvo a salvo en la casa de mis padres, la nena aguantó todo y no dijo nada para defendernos”.

El acusado amenazaba a su hija que en el 2010 tenía 3 años de “prenderle fuego”, aseguró la mamá, y recordó una situación de violencia doméstica: “Darío Emanuel Aguirre una vez intentó quemarme la mano con la hornalla cuando no le gustó algo que cociné”.

Además, destacó que “este año abusó a otra nena de 11 años en Ituzaingó”.

“Estamos agobiadas con el tema, queremos que se termine y se haga justicia”, remarcó la mujer.

“Vivir con miedo y no poder cerrar la etapa y ahora revivirlo todo en un juicio es muy duro”, concluyó y detalló que hoy “la nena se siente atacada constantemente en situaciones cotidianas”.

“En un Juzgado de Familia me intentó pegar” y siguió, detallando: “Antes de la perimetral, pasaba por mi casa se burlaba y tiraba cosas”, recordó.

La instancia judicial está en plena etapa definitoria.