Narcotráfico: elevan a juicio la causa de la hija del ex intendente de Itatí y su yerno

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 solicitó el requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que se acusa a Alejandra Mariela Terán y su esposo Ricardo Walter Piris de transportar más de 188 kilos de marihuana en un automóvil en octubre de 2014 y de formar parte de una banda narco que distribuía cannabis en siete provincias en la que también se encuentran imputados el ex intendente Roger Terán y su vice Fabio Aquino.

Mariela y su pareja fueron detenidos en febrero de 2017. Fue el inicio de una larga investigación que culminó con la desarticulación de diferentes bandas dedicadas al narcotráfico que operaban en la localidad de Itatí.

El 25 de octubre de 2014 Gendarmería Nacional inició la persecución de un automóvil Volkswagen New Beetle que giró en “U” en la Ruta Nacional Nº 12 al advertir el puesto de control.

Un “reventón” de uno de los neumáticos impidió que continúen la persecución. Minutos más tarde, otro gendarme encontró el auto negro hundido en una zanja. Los ocupantes lo habían abandonado. Guardaba en su interior 326 paquetes de marihuana.

Ese mismo día, la hija de Roger Terán, entonces intendente de Itatí, presentó la denuncia de robo de su vehículo: el mismo que se había encajado en la ruta y estaba cargado de droga.

Casi dos años y medio después, la denuncia que la hija del jefe municipal habría hecho para cubrirse sirvió de prueba a los detectives que desbarataron una de las más importantes bandas narco del país, con distribución a diversas provincias y lazos internacionales, que lidera Luis “Lucho” Salcedo, prófugo y con captura internacional. Para los investigadores, las evidentes contradicciones en la denuncia de Terán, fueron motivo de sospecha suficiente para determinar su rol dentro de la estructura criminal: poner a disposición del resto de la banda el medio de transporte en el que se realizaba el traslado de la droga. Incluso, creen que podría haber sido ella quien estaba tras el volante el día que el New Beetle esquivó a Gendarmería. La coartada incluyó presentarse inmediatamente en una comisaría a realizar la denuncia del robo, una vez que se conoció el descubrimiento del vehículo abandonado.guardaba en su interior 326 paquetes de marihuana.

Sin embargo, los horarios no cierran: Terán dijo que a las 14.30 estacionó el auto, que volvió 15 minutos más tarde y ya no lo encontró; 45 minutos más tarde, realizó la denuncia. La mujer no tuvo en cuenta que, a las 14.36, la Comisaría de Itatí informó que el servicio de emergencias recibió un llamado por parte de un suboficial de Gendarmería Nacional notificando sobre la persecución en la ruta. Es imposible que, con seis minutos, los presuntos ladrones hayan atravesado la ciudad y cargado la droga en su interior.

Según la pesquisa, los voluminosos cargamentos de material estupefaciente provenientes de la República de Paraguay, e ingresados al país a través de la localidad de Itatí, tenían como destino importantes centros urbanos de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, e incluso la Capital Federal.