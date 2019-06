El socavamiento de Perú al 100 comenzó a quebrar las veredas de las casas aledañas

Los vecinos de calle Perú al 100 del barrio Bañado Norte están muy preocupados por el socavamiento reinante en el lugar, ya que los pozos que hay en la zona se agrandan y ahora quebraron algunas de las aceras de las viviendas lindantes.

“Estamos muy preocupados, los pozos ya comenzaron a rajar la vereda y cuando llueve se llenan de agua y ese líquido con basura ingresa a nuestras casas y como se inunda todo, podemos caer dentro”, comenzó relatando a El Litoral Marcela, una vecina del lugar.

Mientras que en referencia a los pedidos que realizaron dijo que “se han hecho los reclamos a todos los organismos de estado que creímos conveniente, pero no pasa nada, seguimos con el problema y ahora comenzaron a rajarse las veredas. Si no hacen algo esto se va a terminar derrumbando”.

“Y ya que nadie nos soluciona el problema, como precaución, se cortó el tránsito sobre la calzada con gomas y ramas para evitar que los vehículos circulen sobre la misma y provoquen un derrumbe en la zona o caigan en algunos de los cráteres que hay en el lugar”. “No encontramos otra solución. Hace unos días un camión quedó atrapado y eso provocó que uno de los pozos se agrande. Además, en el lugar no hay iluminación, ya que es una esquina donde hay muchos arrebatos y por eso colocamos algunas ramas para evitar que la gente y los vehículos caigan dentro de ellos”.

Vale señalar que al cierre de esta edición, carreros de la zona quitaron las ramas y gomas para permitir la circulación de camiones de arena.