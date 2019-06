Marcharán y darán un abrazo simbólico a la Facultad de Medicina

En Corrientes, al igual que en otras provincias, se realizará hoy la marcha en apoyo al doctor Leandro Rodríguez Lastra, ginecólogo de Río Negro que fue condenado por obstruir un aborto no punible e incumplimiento de sus deberes profesionales. En las redes sociales, el médico invita a la movilización que se concentrará a las 16 en el parque Mitre e irá a la Facultad de Medicina de la Unne, por calle Moreno, donde se hará un abrazo simbólico.

“Porque tenemos que gritar bien fuerte que salvar vidas no es delito, porque tenemos que defender la vida, invitamos a participar de la marcha que se concentrará a las 16 en el parque Mitre en Corrientes”, dice Lastra en un video que se está difundiendo en la provincia.

En Capital hay 40 doctores que forman parte del grupo “Médicos por la vida” y a ellos se suman otros profesionales como abogados y asistentes sociales.

“Nos vamos a concentrar en el parque Mitre para después ir a la Facultad de Medicina ubicada en calle Moreno y Córdoba. En ese lugar haremos un abrazo simbólico. No será como las demás marchas donde había grandes actos, se hará un pequeño gesto para mostrar que también en Corrientes nos movilizamos por este caso”, dijo a El Litoral, Cyntia Romero, una de las referentes de “Correntinos por la vida”.

Cabe recordar que la Justicia de Río Negro declaró culpable al ginecólogo por incumplimiento de sus funciones y por obstruir un aborto no punible, aunque no irá a la cárcel. La Justicia determinó que incumplió los deberes de funcionario público en el caso de una joven violada que permaneció en el hospital hasta el momento de parir, en el año 2017.

La joven tenía más de 22 semanas de gestación y Rodríguez Lastra decidió no interrumpirlo porque, a su juicio, iba a poner en peligro la vida de la madre y la del feto que podría haber nacido con graves deficiencias. El ginecólogo determinó la internación por dos meses más hasta que la gestación cumplió las 35 semanas.