Silvestre desestimó el regreso y De Rossi debe responder la oferta

Matías Silvestre, uno de los posibles refuerzos que Boca Juniors buscaba en el fútbol europeo, le avisó ayer al director deportivo del “Xeneize”, Nicolás Burdisso, que por el momento no regresará al fútbol argentino ni al club del cual surgió.

Silvestre, de 34 años, integra el plantel del Empoli de Italia -que acaba de descender a la Serie B- hasta el 30 de junio, fecha en que concluye su contrato.

El defensor, quien entre 2003 y 2007 ganó tres campeonatos locales y dos internacionales como integrante de los planteles boquenses, le dijo a Burdisso que prefiere continuar su carrera en el fútbol de Europa.

Otro de los jugadores que el manager de Boca pretende para el club, el mediocampista Daniele De Rossi, recientemente desvinculado de la Roma, el único club en el que jugó en toda su carrera, responderá la semana próxima, cuando decida si quiere jugar en Boca, como alguna vez señaló, o si aceptará otras ofertas.

De Rossi, de 35 años, tendría una oferta del Liverpool de Inglaterra y otra del fútbol de los Estados Unidos. Allegados al club de la ribera indicaron que esperarán la respuesta hasta mediados de junio, ya que el equipo que dirige Gustavo Alfaro regresará a los entrenamientos el 17 de junio.

Tampoco Eduardo Salvio, jugador de Benfica, llegará en esta temporada, como pretendía Alfaro. El jugador seguirá en el fútbol europeo, entusiasmado con jugar una nueva edición de la Champions League con el club de Lisboa.

Del menú europeo que Boca imaginó, otra respuesta que se espera en el club es la de Ever Banega, el volante del Sevilla que está de vacaciones en Rosario, su ciudad natal. De todos los mencionados, la dirigencia “xeneize” cree que es el más factible, y para ello ayudaría la buena relación entre los clubes.

En cuanto a las posibles ventas, en Boca aguardan ofertas por Nahitan Nández, Sebastián Villa y Cristian Pavón, quien podría seguir su carrera en los Estados Unidos: el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, Los Angeles Galaxy, haría un intento por contratar al atacante cordobés.

En tanto, Mauro Zárate habló nuevamente de su conocido cortocircuito con su ex club, Vélez Sarsfield, tras el caliente cruce que tuvo en cuartos de final de la Copa de la Superliga.

“Me arrepiento de haber dicho cuando terminó el partido que pasaba el equipo grande a la semifinal, eso estuvo fuera de lugar. Pero no me arrepiento de haber gritado el gol (en la definición por penales) ya que todo jugador tiene derecho a gritar sus goles”, dijo el atacante “xeneize” a Fox Sports.

Finalmente, una sugestiva foto alteró ayer el “mundo Boca”, ya que Marcelo Delgado publicó en su cuenta de Instagram una imagen en donde se lo ve abrazado con su amigo Juan Román Riquelme y una frase que afirma “con el presidente”.

En diciembre próximo se realizarán las elecciones en el club de la ribera, en el cual 80.000 socios están en condiciones de votar. Riquelme, quien aún no confirmó si será o no candidato a presidente, encabeza cómodamente las encuestas, por encima del candidato oficialista -ya confirmado-, el actual secretario Cristian Gribaudo.

Riquelme y el “Chelo” Delgado fueron compañeros en el Boca de Carlos Bianchi que en 2003 ganó el torneo local, la Copa Libertadores y la Intercontinental, en la recordada final contra el Real Madrid, al que venció por 2-1 en Tokio.

La amistad perdura y los encuentra juntos a poco del partido homenaje del “10” -que será en septiembre próximo- y de los cruciales comicios del club que más socios tiene en la Argentina: 200 mil entre activos y adherentes.