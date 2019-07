Corrientes, la cuarta provincia con menos cargos electivos

Unicamente si se tienen en cuenta legisladores provinciales y nacionales, Corrientes es la cuarta provincia del país que menos cargos electivos puso y pondrá en juego este año. En total ascienden a 24, de acuerdo con un relevamiento nacional. El 2 de junio Corrientes eligió cinco senadores provinciales y 15 diputados provinciales. Encuentro por Corrientes (ECO) se alzó con casi el 60 por ciento de los votos, lo cual representó una brecha histórica en relación con la oposición, ya que sacó unos 40 puntos de ventaja con la segunda fuerza, el Frente para la Victoria.

Este año, además, la provincia elegirá cuatro precandidatos a diputados nacionales en las Paso, elección que se concretará en octubre próximo. De este total, uno es del oficialismo y tres de la oposición, es decir, del peronismo.

Corrientes, no obstante, integra un conjunto de provincias del Norte con la menor cantidad de cargos por elegir. No obstante, para tener certezas de la comparación, está cuarta, según un informe que publicó ayer Infobae.

Primera en la base de la pirámide se encuentra Santiago del Estero, con siete cargos. Segunda Formosa, con 20. Tercera Chaco, con 24, el mismo número que Corrientes. Tierra del Fuego y La Rioja continúan en la lista, con 23 cada una. Hay que tener en cuenta en Santiago del Estero y Corrientes renuevan gobernadores en 2021.

El mapa que elaboró el medio nacional arroja que la mayor cantidad de cargos en disputa en el país este año estarán en la Provincia de Buenos Aires, con la renovación de 106 puestos que incluyen la Gobernación, su vice y las bancas del Congreso nacional y la Legislatura bonaerense. Entre los primeros diez, siguen Córdoba y Santa Fe, con 81; Entre Ríos, con 60; Tucumán, con 56 cargos.

Continúan en la lista, Río Negro, con 54 puestos; Mendoza y Salta, ambas con 50. Luego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 47 cargos; y San Juan, con 41, según expresa el informe.

“La magnitud del recambio no es necesariamente coherente en relación a la población. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires es el tercer distrito más populoso en términos de padrón, y ocupa el noveno lugar en cargos nacionales y legislativos que estarán en disputa en 2019. El desfasaje depende del tipo de elección: en los comicios donde se elige el Presidente, el recambio en las cámaras es la de un tercio de sus miembros”, indica el trabajo.