Jorge Román: “Monzón nunca pudo manejar su terror ni asumir su extrema vulnerabilidad”

Veronica Echezarraga

vechezarraga@ellitoral.com.ar

Jorge Román nació en Formosa, se formó en Chaco y emigró a Buenos Aires para desarrollar allí su carrera actoral. Hace algún tiempo el Nordeste volvió a seducirlo tanto que vivió en Corrientes durante un año y medio. “Antes de la serie yo alternaba mi estadía entre Corrientes y Buenos Aires”, contó a El Litoral el actor cuyo nombre cobró relevancia internacional tras personificar a Carlos Monzón en una serie que fue estrenada el mes pasado en Space y que próximamente será emitida por Netflix. “Si tengo que hablar de Carlos Monzón digo: Qué manera de hacerse daño, qué manera de lastimarse y qué manera de no maneja el pánico y el terror que lo acompañaron siempre”, apuntó y agregó que el boxeador nunca pudo asumir su extrema vulnerabilidad. “El terminó respondiendo a un mandato patriarcal muy marcado en aquella época”.

El 17 de junio fue estrenada en Space la serie que refleja la vida de Carlos Monzón, el boxeador argentino que alcanzó el título mundial en la categoría mediano. Considerado uno de los mejores deportistas del país, Monzón tuvo una historia de carencias, excesos, poder, fama, violencia y dolor.

“Yo, en mi carrera vengo haciendo papeles bastante fuertes, pero lo de Monzón no tiene parangón. A mí me tocó interpretar justamente la parte de su vida en la que hay como un descenso a los infiernos”, dijo Román durante su visita a la redacción de este matutino.

El actor formoseño elegido para representar al boxeador en su edad adulta (después de la pelea con Rodrigo Valdés) marcó: “El siempre tuvo una vida trágica que empezó con la pobreza extrema que le trajo como consecuencia que cuando quiso comenzar a boxear estaba muy desnutrido. Esa situación expone la carencia que no sólo era de alimentos, sino también carencia afectiva, con un padre ausente, alcohólico, además su mejor amigo (el hermano de Pelusa) se suicidó delante de él”.

Para representar esta etapa en la vida del boxeador, Román trabajó especialmente en conectar con lo que le puede pasar internamente a un hombre que, de vivir en hoteles 5 estrellas, con las mujeres más lindas del mundo, pasa a una cama dura en una celda fría. “Pensé que lo mínimo que iba a sentir una persona en esa realidad era una rabia muy grande y resentimiento. Me parece que cuando uno vive la pobreza en extremo así como él, lleva una carga de frustración y rabia contenida por la injusticia”, consideró y agregó que también tomó la adicción de Monzón al alcohol. “Yo trabajé mucho su manía persecutoria (algo que se potencia mucho con las adicciones). Una persona que se da manija está a la defensiva o a la ofensiva todo el tiempo, y ese era el caso de este boxeador”.

Marcó entonces que el secreto para interpretar este papel tuvo que ver con recorrer ese conflicto interno de estar todo el tiempo a la defensiva. “Este papel me exigió un compromiso emocional y físico de mucha intensidad”, contó y continuó: “Internamente, si tengo que hablar de Carlos Monzón pienso: qué manera de hacerse daño todo el tiempo y que manera de no manejar el pánico que lo acompañaba siempre. Mi lectura es que quien es violento y llega al límite del femicidio, tiene que ser una persona muy asustada y una persona que no atraviesa su propia debilidad. Uno es violento solamente si es débil y no atraviesa su debilidad. El que acepta su debilidad y lo tiene elaborado no necesita de la violencia. De hecho los delincuentes más peligrosos son los más asustados”.

Para Román, el personaje lo conectó con las adicciones y con la extrema vulnerabilidad no asumida. “Carlos Monzón representaba al macho argentino, entonces no pudo atravesar su vulnerabilidad, y eso me hizo pensar en cómo los seres humanos tenemos esa manía de destruirnos. Yo me encontré en un momento del set como diciéndole “basta, cortala loco”. En algún momento también la veo a Carla Quevedo haciendo de Alicia Muñiz y sentía la necesidad de decirle “salí ahora, estás a tiempo, andate”. Esa sensación fue muy fuerte para mí. Y fue también la confirmación de decir que uno no mata si previamente uno no se estuvo torturando y matando a sí mismo. El se torturaba y como no podía soportar todo eso termina respondiendo a un mandato patriarcal muy marcado también de la época”, manifestó.

Para el actor, lo que sucedió en aquel momento, sería impensado hoy en día porque se levantaría fuertemente el activismo, no sólo en lo que respecta a las cuestiones de género, sino también en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. “Con esta serie los activistas van a tener mucho material para analizar y eso va a depender de su mirada. La serie es shockeante, es intensa, los que la vieron hablan de una calidad y una estética impecable”.

Según dijo, los guiones son muy completos y muy inteligentes porque no toman una mirada unilateral de la historia de Monzón. “No es la glorificación del ídolo, el antes y el después. Se lo ve al campeón, también al provinciano de Santa Fe, al amante, al padre, al asesino, y hasta está presente la perspectiva de género porque también implica un compromiso. Es la condición humana misma, sometida a esta presión. Un ser humano sometido a una constante presión para sobrevivir, para ganarse el pan, para ser campeón, para responder a las demandas de todos”.

Además de la calidad de la serie, el formoseño resaltó que se movieron más de 3 mil actores y alrededor de 4 mil personas trabajaron para lograr este producto. “El hecho de que Disney mire a la Argentina es muy importante porque es una fuente laboral demasiado grande”, dijo en tanto agregó que esta serie lo hizo volver al rodaje, “yo estaba más enfocado en mi libro (que será presentado en la Feria Provincial del Libro) y a entrenar actores”, contó.