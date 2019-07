Tevez advirtió que dará un paso al costado “si las cosas no van bien” con la nueva dirigencia

El capitán y máximo referente de Boca Juniors, Carlos Tevez, aseguró anoche que “si a fin de año las cosas no van bien con la nueva dirigencia del club” dará “un paso al costado”, en declaraciones efectuadas en el aeropuerto de Ezeiza, minutos antes de embarcarse junto al segundo lote de futbolistas y cuerpo técnico rumbo a los Estados Unidos, donde realizarán el tramo final de la pretemporada.

“Por como viene la Libertadores no hay un favorito y por eso tenemos que esforzarnos al máximo para pasar de ronda”, empezó diciendo Tevez a los medios que cubrieron la partida de la segunda tanda del plantel y el técnico Gustavo Alfaro hacia Norteamérica, al ser interrogado sobre el cruce de octavos de final frente al brasileño Athletico Paranaense.

“En esta pretemporada estoy trabajando a la par de mis compañeros y me hace feliz que el cuerpo todavía me da para eso. Pero la verdad que empezó complicado el trabajo porque en Cardales las canchas no estaban buenas y debimos trasladarnos a Ezeiza, al predio de AFA, así que ahora iremos a los Estados Unidos para hacer lo mejor desde el primer amistoso contra el América de México”, enfatizó.

Sobre las distintas versiones respecto de las llegadas de refuerzos como Eduardo Salvio y Maximiliano Meza, el “Apache” aclaró que “los que vengan serán bienvenidos. Pero como capitán digo que con lo que tenemos, tratamos de hacer lo mejor posible, pero por respeto a ellos hay que darle para adelante todos juntos”.

“Y en cuanto a mi continuidad, es algo normal lo que se dice, pero me quedan seis meses en el club y si son los últimos, pretendo disfrutarlos mucho”, advirtió.

“Porque tengo ganas de seguir jugando, pero todo dependerá de como me sienta en lo que queda del año y también cual es el panorama en el club, ya que si veo que las cosas no van bien, entonces daré un paso al costado sin problemas. Es que en diciembre habrá elecciones y una nueva dirigencia, por lo que las cosas seguramente van a cambiar”, alertó.