Vacaciones de invierno: Mendoza y Bariloche, los destinos con mayor demanda

n Las agencias de viajes comenzaron la semana pasada a reactivar la venta de paquetes turísticos para las vacaciones de invierno. La demanda estaba siendo muy baja, pero según la representante del sector, el cobro de aguinaldo y sueldos habría mejorado la venta y varias empresas ya están llenando colectivos.

A la vez, a diferencia de semanas atrás, hoy los viajes que tienen más salida son Bariloche y Mendoza, además de Buenos Aires. Las Cataratas del Iguazú este año siguen siendo requeridas, pero no tanto como las regiones donde se puede disfrutar de la nieve.

“Hay salidas que están más llenas que otras, la venta se reactivó por el cobro de aguinaldos y sueldos la semana pasada. Vamos a seguir ofreciendo porque quedan varios días y hay mucha gente que especula con su tarjeta de crédito, estamos en fechas de pagos y cierres”, comentó a este diario la presidenta de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo de Corrientes, María del Carmen Chico.

En este sentido, agregó que “hay mucha venta con tarjeta de crédito, la mayoría y en varios pagos, los que pueden lo hacen en 12 cuotas”. “Para algunos la única facilidad que tienen para pagar es si lo hacen financiado, se vendieron a varias familias, muchas pagan la mitad en efectivo y la otra mitad con crédito”, indicó a El Litoral.

“Bariloche, Mendoza y Buenos Aires (hacemos un city tour de dos días), es lo que más se está vendiendo. Por el frío está siendo muy tentador estas ofertas turísticas”, comentó a este diario.

Respecto a los costos, precisó que hay un paquete económico a Bariloche que vale 16 mil pesos, viaje en coche semi cama y media pensión (almuerzo), otro con más servicios cuesta 22 mil pesos, también cinco noches.

A la vez, a Mendoza cuesta 12 mil pesos la misma cantidad de noches. Por otra parte, sostuvo que hubo ofertas a Las Termas que dieron de baja por el clima.

Si bien Cataratas sigue siendo uno de los destinos más económicos, relató que no es tan requerido como Bariloche o Mendoza. Para ir disfrutar de esta maravilla en Misiones, cuesta entre 7.500 y 8 mil pesos.

Cabe recordar que las vacaciones de invierno en Corrientes inician el 15 de julio, aunque en algunas provincias ya se adelantaron. Coinciden Catamarca, Río Negro, San Luis, Formosa, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En tanto que La Pampa tiene receso del 10 al 23 de julio. Del 8 al 19 lo tienen Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Chubut, La Rioja, Tucumán, San Juan y Neuquén. Salta del 1 al 12 de este mes y, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, del 22 de julio al 2 de agosto.

En los hoteles de la ciudad ya tenían reservas, pero no más de cinco días, vienen de todas partes del país.