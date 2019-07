Alegría de Nicolás Furtado por la tercera temporada de El Marginal

(Telam) La exitosa serie creada por Sebastián Ortega junto a Underground y Contenidos Públicos esta protagonizada por Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi y Gerardo Romano, fue lo más visto del día según la consultora Ibope.

En esta tercera temporada, se incorporan Ana María Picchio, Gustavo Garzón, Alejandro Awada y la revelación de la película "El Ángel", Lorenzo Ferro.

La ficción se ubica temporalmente después de la segunda temporada, pero antes de la primera. Los hermanos Mario y Diosito Borges (Claudio Rissi y Furtado) obtuvieron el poder del penal y ahora buscarán armar un plan para ganar dinero lo antes posible, ya que pueden obtener su libertad gracias a Antín (Gerardo Romano), el director del penal San Onofre.

A pedido del alcaide del penal Gerardo Antín (Gerardo Romano), los Borges deben proteger a un interno recién llegado, hijo de un empresario poderoso, encarnado por Lorenzo Ferro.

Mientras que Ana María Picchio compone a Estela Morales, nueva jefa del Servicio Penitenciario Federal, ex novia de Romano, y declarada defensora de la mano dura y de la violencia institucional contra los reclusos.

El Marginal 3 está dirigida por Alejandro Ciancio, escrita por Omar Quiroga, Nicolás Marina y Andrés Pascaner; con producción general de Pablo Culell y dirección general de Sebastián Ortega.

Nicolás Furtado, que interpreta al visceral Diosito Borges, charló con Télam:

T:-¿Con qué Diosito se va a encontrar la gente en esta tercera temporada?

NF:- Es el mismo personaje que todos conocemos. De repente sí pasa por un estado distinto, como en todas las temporadas sorprende con algo nuevo. Eso particularmente en esta tiene que ver con los vínculos, sobre todo con su hermano, y todo lo que pueda pasar y peligrar en esa relación tan fuerte que tienen entre ellos. Como actor poder hacer una tercera temporada de algo nunca me había pasado y no sé si había pasado en el país que hubiera tres temporadas de una misma ficción. Nada, contento, agradecido y tratando de estar a la altura de esta oportunidad que estoy teniendo.

T:- ¿Cómo se dio la química de tu personaje y también a nivel personal con Lorenzo Ferro? Es un personaje rupturista.

NF:- Con Toto nos llevamos muy bien, yo ya lo conocía de antes así que tenemos una muy buena relación. Eso sirve para el laburo, Toto realmente se entregó como actor a este nuevo mundo y el personaje de él es clave, es el protegido de los Borges y es el que desencadena las cosas más importantes de esta temporada. Es sumamente importante el personaje y la actuación de Toto, que es bárbara.

T:- Antes te preguntaban cómo era reencontrarse con el personaje, cuando llegan otros proyectos, ¿qué es lo que buscás? Tenés pendiente Porno para Principiantes que es algo totalmente distinto y vas a empezar una serie nueva.

NF:- Tengo la suerte de poder elegir, eso ya es un montón. O sea que más allá de lo que busque ya lo que viene está bueno porque no vienen a ofrecer cualquier cosa, me vienen a ofrecer proyectos que yo considero muy interesantes. Eso siempre fue algo que busqué y que ahora se está dando un poco por lo que pasó con El Marginal, que me confíen este tipo de personajes. Después ya para ponerme más fino, lo que puedo estar buscando son personajes distintos, que se me corra un poco de lo que fue Diosito. No hay problema con eso porque Diosito es tan particular que no creo que otro personaje tenga que ver con él.

T:- Ahora para El Marginal propusiste un look especial y los dientes, ¿qué sentís que aportaste ahora para este nuevo Diosito de la tercera temporada?

NF:- Tiene más que ver con la parte más actoral. La caracterización física ya está, es igual que en las otras temporadas. En esta puedo aportar cosas que tengan que ver más con la personalidad de Diosito que seguimos conociendo y se sigue abriendo con sorpresas y con lugares emotivos en los que todavía no lo vimos parado a este personaje y en esta temporada sí.

T:- ¿Vos como actor en qué matiz te sentís más cómodo?

NF:- Me gusta cuando en un mismo proyecto puedo mezclar varios géneros. Es así la vida misma, uno puede estar en un velorio y si surge una situación graciosa te reís igual. Esa mezcla y esa contradicción en los personajes es lo que busco representar como actor. El Marginal podemos decir que es un policial o que es un drama, pero mi personaje cuando puede juega con la comedia y cuando tiene que conmover supongo que logra hacerlo. Me gustan los dos.