La Cámpora: el PRO se despegó de Pelloni

El ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo se despegó de la dura acusación de la monja Martha Pelloni y sostuvo que no puede “aseverar que La Cámpora tenga que ver con el narcotráfico”.

“La declaración cuenta por quien las dijo. Si tuviera alguna herramienta yo lo denunciaría. No comparto los criterios políticos ni parte de la militancia, pero no podría aseverar nunca que tienen que ver con el narcotráfico”, enfatizó Ritondo antes de ingresar al encuentro de Juntos por el Cambio en Parque Norte.

Con sus declaraciones, Ritondo despegó al gobierno que conduce María Eugenia Vidal, que había sido apuntado por La Cámpora como el supuesto instigador de esa dura acusación.

Pelloni, en una entrevista que le realizó el periodista Luis Novaresio, sostuvo que la agrupación kirchnerista es “el brazo del narcotráfico en la política”.

La religiosa señaló que no conoce “las intenciones e intereses de Cristina, pero se equivocó al poner de laderos a La Cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente argentina. Y La Cámpora hizo frente a esto con la droga”.

“La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina. Es muy fuerte, porque lo viví en mi provincia. Hablo de Corrientes, pero me atrevo a decir que ¡cuidado!”, lanzó Pelloni. “Puede tener consecuencias judiciales”, respondió la diputada Mayra Mendoza.