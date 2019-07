Carapintadas: Aguad tuvo que pedir disculpas

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, salió ayer a pedir disculpas y repudiar “todo hecho que altere el orden democrático o atente contra la institucionalidad”, en referencia a la polémica que generaron declaraciones suyas, sobre el levantamiento carapintada ocurrido en Campo de Mayo, en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

A través de un comunicado, Aguad aclaró que sus dichos sobre ese hecho fueron mal interpretados, al tiempo que enalteció la figura del ex presidente Raúl Alfonsín, quien según Aguad “llevó adelante un enorme trabajo para conservar el orden institucional”.

En cualquier caso, en una entrevista radial, el funcionario pidió disculpas públicamente por haber considerado como “algo chiquito” el alzamiento carapintada protagonizado por Aldo Rico durante aquel gobierno de Raúl Alfonsín; haber minimizado aquel episodio generó la reacción de dirigentes radicales, que los acusaron de “ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación”. Aguad había manifestado en declaraciones a FM Metro que “Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, fue algo chiquito, no creo que haya puesto en jaque a la democracia”. El funcionario había aludido de ese modo a la presencia de Rico en el desfile militar que se hizo como parte de los festejos por el 9 de Julio.