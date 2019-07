Scocco y Pratto mostraron una buena evolución

Ignacio Scocco y Lucas Pratto, delanteros de River Plate a quienes les planificaron una pretemporada diferenciada por sus lesiones, realizaron ayer los primeros trabajos con pelota y tareas exigentes para volver a estar disponibles en el arranque de octavos de final de la Copa Libertadores.

El plantel Millonario, que volvió a los entrenamientos en la víspera en el predio de Ezeiza de cara al partido por la Copa Argentina del martes que viene ante Gimnasia de Mendoza, tiene la mira puesta en la puesta a punto de los delanteros que podrían tener el alta médica en los próximos días.

Scocco, quien se recuperó de sus desgarros continuos en el gemelo derecho, y Pratto, quien cumplió con el reposo deportivo por una fisura en el sacro, serán evaluados semana a semana.

La idea el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo es que ambos jugadores puedan ser parte de la lista de concentrados, de cara al primer o segundo partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

El posible equipo para jugar el martes en San Luis por la Copa Argentina formaría con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Julián Alvarez y Rafael Borré.

River viajará en charter a San Luis el lunes por la tarde que viene para jugar en el estadio La Pedrera el martes por la noche, por 16avos de la Copa Argentina ante el Gimnasia mendocino. De seguir en ese torneo, se cruzará con el ganador de Godoy Cruz y Huracán.

El 24 de julio, River recibirá a Cruzeiro en la ida de octavos de la Copa Libertadores. La revancha será el martes 30 en Brasil, por lo que para el debut en la Superliga -el sábado 27 ante Argentinos Juniors en La Paternal- será seguramente con un once alternativo.

Para el primer cruce ante el equipo brasileño, Gallardo no podrá contar con el delantero Rafael Borré ni el lateral Milton Casco, quienes se encuentran suspendidos y recién estarán habilitados para la revancha, cuando hayan cumplido las sanciones.

Casco, Franco Armani y Matías Suárez se sumarán a los trabajos del plantel mañana, tras participar en la Copa América con el seleccionado argentino. La idea del DT es que tanto el arquero como el delantero sean titulares ante Cruzeiro.

En otro orden, River sigue en la búsqueda del único refuerzo que pidió Gallardo: el defensor chileno Paulo Díaz, quien se encuentra de descanso tras la participación en la Copa América y debe sumarse a su club Al Ahli, de Arabia Saudita, en los próximos días.

Para Gallardo, el defensor chileno es un jugador clave para sumarse como derecho, donde Gonzalo Montiel no tiene alternativa. O para jugar como zaguero central, ya que en esos puestos sólo tiene como suplente al paraguayo Robert Rojas tras la salida de Luciano Lollo, quien pasó a Banfield.