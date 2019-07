Telecom terminó con éxito la colocación de obligaciones negociables

Telecom Argentina ha culminado con éxito la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.

La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 400 millones.

La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.

El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el día de ayer y culminó hoy, jueves 11 de julio. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc.

Acerca de Telecom

Telecom es una empresa de soluciones de conectividad convergente, una compañía de vanguardia que surge de la integración de dos grandes empresas argentinas: Telecom y Cablevisión.

Ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas y gobiernos en todo el país. También brinda el servicio móvil en Paraguay y televisión paga en Uruguay.

Telecom Argentina continúa transformando la experiencia digital de sus clientes con el fin de ofrecerles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, a través de una plataforma de contenidos integrada.