Icardi no es prioridad para Napoli

El presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis, reconoció ayer que la llegada del delantero argentino Mauro Icardi, prescindible en Inter "no es prioridad" para este mercado de pases. "Icardi no es una necesidad, ni una prioridad para el Napoli", sentenció el dirigente en declaraciones con Goal Italia ante los rumores sobre la posible oferta por el atacante rosarino.

El rosarino, de 26 años, figura del Inter de Milán, no tuvo un buen rendimiento en el club durante la pasada temporada tras una pelea con la directiva, por lo que se cree que su salida es un hecho.