Operativos: la mayor demanda es pediátrica y aún encuentran reticencia para vacunar

En los operativos sanitarios de los últimos años fue aumentando la demanda y actualmente atienden entre 300 y 500 personas en cada barrio que visitan. A estos se suman algunas atenciones que realizan en escuelas.

La mayor demanda se da en pediátricos y remarcaron que aún hay reticencia en la colocación de vacunas por parte de los padres.

Si bien brindan a muchos niños atenciones, también lo hacen a los adultos con enfermedades crónicas, algunas que ya fueron detectadas y otras que fueron observadas en el mismo operativo. En el último caso, se hace seguimiento del paciente, al igual que en el resto de los casos y, se lo integra a programas que tiene Salud Pública.

En este sentido, la directora de Operativos Sanitarios APS Capital, Susana Vega, comentó a El Litoral que “la fortaleza de este trabajo es la relación directa de los profesionales con cada paciente, donde antes de cualquier servicio se controla que tengan el calendario de vacunación obligatorio completo”.

“Las profesionales de la salud controlan la edad y las dosis que deben tener colocadas, muchas veces se encuentran con que no tienen todas y algunas mamás responden que no les ponen porque los niños lloran, ellas trabajan o porque tienen miedo de lo que les pueda pasar. Ante esto se coloca las vacunas que faltan y se les explica la importancia de las mismas”, indicó Vega a este diario.

“Se sigue detectando esto más allá de las campañas de prevención que se realiza desde Salud Pública. Uno de los éxitos de este trabajo en terreno es controlar el carnet de vacunación”, señaló y remarcó: “Tenemos todas las vacunas disponibles, entre ellas la que es contra la meningitis”.

Estos casos se presentan sobre todo en niños chicos: “No lo vacunan en el tiempo correspondiente, a veces tardan unos seis meses o falta el refuerzo. En este último caso puede pasar hasta un año”.

Respecto a la diferencia con otros años, comentó que “no se encuentran niños con bajo peso” y en este sentido destacó la comida que se dan en los comedores, pero también en las escuelas.

“Los operativos sanitarios son un elemento muy fuerte del ministerio de Salud para llegar a las personas que viven en sectores alejados del centro o de hospitales. Nosotros no suplimos centros de atención, lo nuestro es llegar a la gente y lo hacemos por pedido del ministro Ricardo Cardozo o a veces de los vecinos del mismo barrio”, indicó.

En estas carpas, se acercan no sólo mamás con sus niños, también adultos mayores y demás miembros de las familias “para resolver problemas de salud o hacer preguntas pertinentes”. Antes de cada operativo invitan a los vecinos visitando los hogares, “eso le da una identidad, y se les comenta los beneficios y servicios”.

“Desde el 2001 realizamos estos operativos y asisten muchas personas, a veces van por un solo niño, pero aprovechamos y controlamos a sus hermanitos también. Las mujeres hacen consultas a ginecólogos y también tenemos servicio de ecografía y prevención del embarazo no deseado. En una mañana resuelven los problemas sanitarios de toda la familia, por ello muchas veces nos comentan que prefieren faltar un día a su trabajo y asistir a este espacio”, destacó y agregó que también hay servicio de oftalmología y que vuelven a sus hogares con los medicamentos recetados y con leche.

Asimismo, remarcó que “la mayor demanda se da en pediatría, vienen algunas familias con más de tres niños y se los controla a todos más allá que presenten alguna patología, también se atienden muchos adultos mayores con enfermedades crónicas”. En este sentido, dijo que “es un hospital de campaña”.