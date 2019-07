Regatas Corrientes oficializó la llegada del base Leandro Vildoza

Regatas Corrientes dio su primer paso en el mercado de pases y lo hizo para cumplir con uno de los pedidos del entrenador Lucas Victoriano. Contrató al base Leandro Vildoza que viene de jugar en Estudiantes de Concordia, donde precisamente fue dirigido por el DT del Fantasma.

“Regatas, desde el primer momento se mostró interesado en mí”, reconoció Vildoza en declaraciones a La Red Deportiva (107.1 Mhz) donde también explicó su relación con Victoriano. “No hace falta que Lucas me prometa algo, bastaba con saber que él estaba y que conozco su manera de trabajar para tomar la decisión de venir a Corrientes”.

Vildoza, que nació el 2 de noviembre de 1994 en Tafí Viejo (Tucumán) y mide 1.81 metros de altura, concretó su arribo a la institución del parque Mitre por dos temporadas. Desde el 2016, Vildoza se sumó a Estudiantes de Concordia, su único equipo en la Liga Nacional. Previamente había jugado con Unión de Santa Fe y ante lo hizo en Talleres de Tafí Viejo y Tucumán Basketball.

Durante la temporada 2018/19, disputó 43 partidos en el conjunto entrerriano, donde promedió 9,7 puntos, con un 50.8% en dobles, 32.3% en triples y 76.3% en libres, en 32,9 minutos de juego de promedio.

Además de 4,7 rebotes y 6,2 asistencias, siendo un jugador de mucha dinámica, por momentos revulsivo, tanto en la faz ofensiva como defensiva, por lo que se convierte en una apuesta fuerte del “remero”.

“Esta temporada tanto Chiche (Eduardo Jápez) como mis compañeros me dieron confianza. Estudiantes fue un paso muy bueno y me llevo muchos recuerdos, sólo tengo palabras de agradecimiento”, afirmó Vildoza.

De esta forma, en el plantel de Regatas Vildoza se suma a Marco Giordano, que viene de jugar el Mundial U19 en Grecia, y Tayavek Gallizzi, convocado para la Pre Selección Nacional para el Mundial de China; además de los jugadores U23 Juan Pablo Arengo y Juan Pablo Corbalán.

La dirigencia de Regatas continúa negociando la renovación con Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Paolo Quinteros.