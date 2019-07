Buenaventura Duarte dejó la fiscalía y asumió como ministro de Justicia

Buenaventura Duarte dejó su cargo de fiscal de instrucción y asumió ayer como ministro de Justicia, en reemplazo de Jorge “Pili” Quintana, quien se jubiló. El gobernador Gustavo Valdés le tomó juramento en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Duarte es abogado recibido en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), es magister en Ciencias Penales, realizó un curso de perfeccionamiento en Sistema Acusatorio de la Universidad de Stetson Law, Tampa, Florida-EE. UU.

En 2001 fue nombrado fiscal en comisión y luego concursó para hacerse cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 1. Desde entonces fueron varias veces las que se lo sindicó como posible ministro.

Para asumir el nuevo cargo, puso fin a una trayectoria de más de 27 años en el Poder Judicial.

Antes de la jura, Valdés agradeció al ministro saliente, a quien calificó como “un hombre que cumplió de manera correcta con su rol, quien implementó con mucho éxito las sociedades simplificadas mediante una lucha y entrega a la sociedad y al Gobierno, quien tendrá las puertas de esta gobernación abiertas como las puertas de su casa”.

De cara al nuevo ministro dijo: “Estamos poniendo a un hombre de compromiso y bien conocido que ha trabajado al servicio de la Justicia, que cuenta con conocimiento acerca del debate del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta sus reformas y actualizaciones de las normas jurídicas y la futura implementación que son fundamentales. Esperemos que tu labor sea prolífero”.

Duarte, en tanto, agradeció “al presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, quien confió en mi persona y fue confirmado por medio del Gobernador para poder ponernos a la orden de la Justicia”.

Además, aseguró que “el traspaso de la fiscalía a un ministerio, son decisiones difíciles y personales”.

“Quiero aportar el conocimiento adquirido tratando de hacer lo mínimo que me enmiende el Gobierno, porque tenemos que dar a la ciudadanía y al Estado, lo que el Estado nos brindó”, agregó.

“Vamos a trabajar en función de lo que pidió el Gobernador”, sostuvo.

“Costó un poco dejar de lado la estructura judicial. Me sorprendió que Cassani haya visto en mi persona la impronta que quería darle el Gobernador a este cargo. Con Valdés nos conocemos desde que él era ministro de Gobierno”.

“Este cargo en la estructura correspondía al partido que lidera Cassani, quien cedió un poco y tuve aceptación de los dirigentes de ELI. Trataré de no defraudarlos”, dijo a El Litoral.

El Ministerio de Justicia es un bastión de Encuentro Liberal (ELI), socio fundador de la alianza Encuentro por Corrientes, y si bien fueron varios los nombres en el bolillero para ocupar el cargo, el propio Valdés terminó inclinándose por Duarte.

El fiscal no es un afiliado a ELI, pero tiene raíces liberales y una amistad con Pedro Cassani, líder del partido y presidente de la Cámara de Diputados desde 2009.

La designación de Duarte puso paños fríos a la interna en el seno de ELI, ya que fueron varios los dirigentes que se sintieron en condiciones de reclamarle a Cassani ese puesto.

El primer ministro de Justicia fue el liberal Eduardo Hardoy, quien asumió en 2012. Lo sustituyó Jorge Quintana, de ELI, en 2013 tras caducar su mandato como diputado provincial.

Duarte es goyano, tiene 61 años y todo indica que sus motivaciones políticas lo catapultaron al gabinete provincial pese a su extensa trayectoria en el Poder Judicial.

Con la llegada de Duarte, es el cuarto cambio que hubo en el Gabinete provincial en un año y medio de gestión. El primero en irse fue Enrique Vaz Torres, le siguió Bernardo Rodríguez y luego, Federico Mouliá.