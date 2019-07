Cambá Cuá venció a Ferro y cerró la primera ronda cómodo en la punta

Se completó media vuelta del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, con un nuevo triunfo de Cambá Cuá que de esta manera completó trece fechas al tope de la tabla de posiciones. Ayer, en cancha de Huracán Corrientes, derrotó a uno de sus perseguidores, Ferroviario, por 3 a 2.

Los primeros minutos del partido los transitó con mayor entusiasmo el Verdolaga, insinuando en un par de ocasiones, aunque sin poder convertir. En ambos casos el delantero Juan Martín Kuchack ganó en las alturas pero no tuvo poder de gol.

La contracara fue el Rojo, que en su primer avance se puso arriba en el marcador. Ingresando al área rival César Solís ganó una pelota en ataque, puso fuerte el cuerpo, y sacó un potente disparo al palo del arquero que terminó en gol a los 19 minutos.

Cambá Cuá se sintió cómodo con la ventaja en el marcador y a los 31 minutos, en su segunda chance neta, estampó el 2 a 0. Hugo Herrera ganó de cabeza en un tiro de esquina, Jamil Jara respondió con una difícil atajada, pero Jorge Almirón apareció por el segundo palo para empujar el balón al gol.

Para la segunda mitad el entrenador Verdolaga, Cristian Mazzón, asumió una postura decidida de ataque: mandó al campo a Facundo Escalante por Tomás Vallejos y plantó una defensa con tres hombres, sumando un extremo a la faz ofensiva.

Pero un astuto Cambá Cuá aprovechó los pliegues de la defensa Verdolaga y con un pase entre líneas de Gustavo Ojeda, y una firme definición de Diego Monzón (soportó una dura falta en plena área), marcó el 3 a 0 cuando apenas iban 6 minutos del complemento.

El Rojo de Walter Zacarías se mostraba implacable, no perdonaba y el partido parecía juzgado.

Pero Ferroviario no se rindió y empezó a crecer también en la cuenta del marcador. A los 14 minutos Escalante ejecutó un tiro de esquina, al arquero Joaquín Vallejos se le escurrió el balón entre sus manos y por el segundo palo ingresó Hernán Valenzuela para descontar.

Cambá Cuá estuvo cerca de convertir el cuarto cuando Adrián Acevedo quedó mano a mano con Jara, pero su tiro fue defectuoso y el arquero se mostró seguro.

A los 32 nuevamente anotó Ferroviario: Guillermo Barreto (saltó al campo de juego desde la banca) sacó un disparo cruzado, Vallejos atajó, pero dio rebote y por el segundo palo, esta vez Kuchack, estampó un nuevo grito Verdolaga.

Pero el envión final del Tren Verde llegó hasta allí; Cambá Cuá se ordenó defensivamente, consumió el reloj con la pelota en sus pies y pudo disfrutar de su undécimo triunfo y su décima tercera jornada como puntero.