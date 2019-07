Primarias: serán 18 las boletas en el cuarto oscuro y se intensifica la campaña

Desde hoy restan 29 días para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Se confirmó que serán 18 las boletas con las que los correntinos se encontrarán en el cuarto oscuro.

De esas 18 boletas, solo tres candidatos a presidente tendrán grillas de diputados nacionales.

El Frente de Todos, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, tendrá seis boletas distintas para la categoría de diputados nacionales. Pero de esas grillas, solo la Celeste y Blanca, encabezada por el camporista José “Pitin” Ruiz Aragón, llevará adosada la categoría de presidente y vice.

El resto tendrá papeleta corta por decisión nacional de la alianza: la lista encabezada por Rodolfo Martínez Llano, la de Jorge Baez, la de Emilio Rotella y la de Ernesto “Tito” Meixner.

El binomio Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, cuya alianza aquí se denomina ECO+Juntos por el Cambio, tendrá tres boletas con candidatos a diputados nacionales distintos y todas llevarán la fórmula. Las nóminas de precandidatos están encabezadas por Jorge Vara, ministro de Producción; Ingrid Jetter, gerenta regional del NEA, y Luis Rey.

En tanto, Consenso Federal de los presidenciables Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, en Corrientes tendrá dos listas de precandidatos a diputados nacionales: una encabezada por el ex concejal Gabriel Romero y la otra del Partido Socialista, representada por Juan Almada. Ambas llevarán boleta con la fórmula presidencial.

Las demás fórmulas presidenciales no tendrán candidatos locales, pero estarán en el cuarto oscuro con sus respectivas boletas, ellos son: José Antonio “Pocho” Romero Feris-Guillermo Sueldo, por el Partido Autonomista Nacional; Nicolas del Caño-Romina Pla, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores; Manuela Castañeira-Eduardo Mulhall, del Nuevo Más; José Luis Espert-Luis Rosales, por Despertar; José Gómez Centurión-Cinthya Hotton, por el frente NOS; Alejandro Biondini-Enrique Venturino, por la alianza Patriota. En Corrientes también habrá una lista exclusiva de precandidatos a diputados nacionales, la de Ciudadanos a Gobernar, liderada por el médico Eduardo Achitte.

Ya cumplidos todos los requisitos para la oficialización de las boletas, los distintos candidatos recorren la provincia en busca del apoyo de la gente.

Cada candidato tiene su propia agenda y recorre cada rincón de la provincia.

Los presidenciables aún no visitaron Corrientes, pero lo harían en breve.

Macri arribaría a la provincia para inaugurar el nuevo paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas, pero aún no hay fecha confirmada. Se presume que podría ser el martes 16 o el sábado 27. Todo dependerá de la agenda de los presidentes, ya que del acto también participará el jefe de Estado de Paraguay.