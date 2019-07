Remiten a la Legislatura un convenio con Anses

El Gobierno provincial envió a la Legislatura el acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) por el cual el organismo nacional cubrirá el déficit del sistema previsional de Corrientes.

Se trata del Convenio Bilateral de Financiamiento y el Acuerdo de Compromiso entre la Anses y la Provincia de Corrientes, por el cual el organismo nacional financiará el déficit del Sistema Previsional Provincial, como lo hizo con las distintas provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a Nación.

El acuerdo implicó que la Provincia aporte información sobre el sistema previsional provincial, en pos de progresivamente ir unificando criterios respecto al sistema previsional nacional.

Corrientes era una de las pocas provincias con cajas no transferidas que restaba alcanzar acuerdo con el Gobierno nacional.

Según el acuerdo enviado a la Legislatura, en virtud de la simulación realizada por Anses con información remitida por la Provincia, se determinó un déficit del sistema previsional de Corrientes al ejercicio 2017 de $586.712.034.

Al importe mencionado, se le deducirá la suma de $285.238.764 transferida por la Anses en concepto de anticipo por el período 2017.

Así, surge un saldo de $301.476.270 que la Anses se compromete a transferir en dos cuotas iguales y consecutivas de $150.736.635.

De acuerdo a lo previsto, la primera cuota se transferiría una vez que se encuentre suscripto el acuerdo y la segunda, al momento en que la Provincia ratifique el acuerdo a través de los mecanismos administrativos correspondientes en su jurisdicción.

Las transferencias de fondos en concepto de anticipos quedarán supeditadas al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Provincia.

Las partes acuerdan que con las transferencias realizadas de las sumas establecidas se considerará cumplida por parte de Anses la obligación de financiar el déficit previsional de la Provincia para 2017.

La Provincia reconoce que efectivizadas las transferencias del acuerdo, no tiene deudas por reclamar a la Anses en concepto de financiamiento del déficit previsional para el ejercicio 2017.