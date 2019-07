Ullón: “La Justicia me otorgó el sobreseimiento definitivo; el fiscal debió investigar quién era yo antes de detenerme”

Delio Ullón, ex gerente de la sucursal Corrientes del Banco Nación, fue noticia hace tres años por el escándalo de su detención en la causa de las cajas de ahorro que tiene como principal implicado a un abogado de Anses. Ullón es noticia hoy porque la Justicia Federal confirmó su sobreseimiento definitivo de la causa. “Vengo para dirigirme a la sociedad correntina, a mi familia, empresarios y amigos, que me han apoyado en los momentos más difíciles que pasé”, dice algo emocionado.

“La Justicia Federal me ha otorgado el sobreseimiento definitivo en la causa por las cajas de ahorro. Se ha comprobado mi inocencia, como siempre lo sostuve”.

“El fiscal debió investigar un poco más sobre quién era yo antes de detenerme. Mi conducta siempre fue excelente. Nadie puede sindicarme nada”, se queja.

“Fueron 44 años de funcionario y siempre con total honestidad. Jamás pensé que me podía pasar esto. La pasé muy mal, mi familia la pasó muy mal. Debí recurrir a tratamientos psiquiátricos y psicológicos”.

“Alguien me tiene que dar una explicación. Está en estudio realizar alguna demanda legal por lo que me pasó. Estuve detenido, esposado en Gendarmería. Voy a iniciar acciones legales a un medio que me difamó”, anticipa. “No los conozco, nunca vi a los supuestos involucrados en este tema que irán a juicio oral. No conozco a ninguno”, asegura.

“Se comenta que yo hice la denuncia contra los supuestos involucrados, no es así”, aclara. “A través de la gerencia del Departamento de Lavado de dinero de la casa matriz, nos remitieron un pedido de informes sobre las suma de dinero que se manejaban en determinadas cajas de ahorro. Como es habitual y lo establecen las normativas del banco, pedimos las explicaciones a una clienta de apellido Andreu, que era personal contratado de la Policía Aeroportuaria, con asiento en Corrientes Capital”.

“Ella nos manifestó que había prestado su plástico de caja de ahorro. Ante ese problema, eminentemente grave, se hicieron los informes correspondientes. Fue la única vez que tuve contacto con la clienta”.

“Nunca vi a los supuestos involucrados en este tema que irán a juicio oral. No los conozco a ninguno. Supe después que un tal Erro, abogado de la Anses era amigo o tenía una relación muy cercana con un funcionario del Banco Nación de la asesoría legal, de apellido Romero Peralta”, indica.

“A Erro nunca lo vi. Supe después que venía al banco asiduamente. Hoy está involucrado en el problema de las cajas de ahorro”, agrega.

“Yo llegué a Corrientes el 6 de octubre de 2014 y esto se ventila en octubre de 2016. Después de 2 años pero, según consta, años antes de que yo asumiera, ya se venía operando de esta manera. Me llama la atención que se me haya investigado por incumplimiento de deberes. Pero no se investigó a quién daba los saldos de los supuestos involucrados. Eso, a la larga, se va a saber por la clave del auxiliar que autorizaba y por orden de quién daba los saldos”.

Ullón ya se retiró del Banco Nación, pero antes de hacerlo obtuvo el sobreseimiento definitivo. “Me fui por la puerta grande, como me lo merecía”, concluye.