Valdés retomará sus actividades la próxima semana y espera por Macri

El gobernador Gustavo Valdés estará de receso hasta la próxima semana cuando retome sus actividades. Tiene previsto recorrer el viernes 26 con el presidente Mauricio Macri el nuevo paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas que se inauguraría el martes 23.

Estaba previsto que el paso fronterizo sea inaugurado mañana. Pero finalmente la inauguración oficial sería el martes 23, aunque sin el Presidente debido a la prohibición de realizar inauguraciones en plena campaña electoral.

Por eso, Macri volvería a Corrientes recién el viernes 26 para recorrer junto con el Gobernador el paso.

El propio Valdés ya comunicó en su cuenta de Twitter: “Falta poco para inaugurar el paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas sobre Yacyretá. Una obra reclamada hace años será realidad gracias a una decisión política que quedará en el tiempo porque permitirá el desarrollo económico, cultural y turístico de nuestros pueblos”.

Desde el 23 de julio la represa Yacyretá sería utilizada como nuevo paso fronterizo para unir a Ituzaingó (Corrientes-Argentina) y Ayolas (Misiones-Paraguay), tal y como habían prometido los presidentes de ambos países, Mauricio Macri y Mario Abdo Benítez, respectivamente.

Las obras continúan y la posible inauguración se daría recién a fin de mes.

Entre los trabajos que se realizan se encuentran las instalaciones donde funciona Migraciones y todos los organismos públicos de control, y eso incluyen los servicios de conexión.

La atención sería desde las 9 hasta las 19, pero el servicio se iría modificando de acuerdo a las necesidades.

Las expectativas desde Ituzaingó van más allá de lo comercial. “Hay un montón de motivos culturales de comunicación que tenemos con Ayolas, hoy Argentina no se puede dar el lujo de estar alejada de Paraguay”, dijo el intendente Eduardo Burna.

Añadió que “Corrientes estaba solicitando un paso fronterizo y que no se le habilitó”. Destacó “la importancia de una Argentina comunicada”.

En relación al sector comercial, comentó que no hubo rechazo al respecto. “Los controles serán los mismos que en el paso fronterizo de Encarnación Posadas y las diferencias económicas serán más a nivel macro, de país a país”.

Valdés había confirmado que los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, estarán en la habilitación del paso Ituzaingó-Ayolas, prevista para el 26 de julio, en lo que será un hito en las relaciones entre ambos países.

“Va a ser el tercer puente internacional en Corrientes, dos con Brasil y ahora con Paraguay,” dijo.

Los gobiernos de Argentina y de Paraguay, a través de un comunicado conjunto, anunciaron la decisión de habilitar el paso vial internacional que une Ituzaingó y Ayolas, sobre el coronamiento de la represa Yacyretá.

El reclamo de la habilitación del cruce data del gobierno de Ricardo Colombi, pedido que continuó con la gestión de Valdés, quien encontró el acompañamiento de Ayolas.

La habilitación del cruce para la circulación de vehículos livianos y combis de hasta 24 pasajeros apunta a promover el desarrollo y a dinamizar la integración fronteriza entre las localidades vecinas de Ayolas e Ituzaingó a través de acciones de cooperación mutua que ratifiquen la hermandad entre ambas naciones, facilitando la participación de sus pobladores en actividades sociales, culturales, turísticas y deportivas.

Valdés y el gobernador de Misiones (Paraguay) rubricaron en 2018 el acuerdo de “Solicitud de apertura del tráfico fronterizo vehicular” sobre la represa Yacyretá.

El reclamo correntino y paraguayo fue desoído durante toda la gestión del kirchnerismo.

En los próximos días será una realidad que permitirá nuevos vínculos con el Mercosur.