Boca activo: se desgarró López, se suma Salvio y Benedetto acordó con Olympique

La semana para el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, de cara al crucial partido que su equipo tendrá ante Paranaense el 24 de julio en Brasil, comenzó con la confirmación del desgarro del defensor Lisandro López, la casi segura venta de Darío Benedetto y la posible llegada de Eduardo Salvio.

Si bien la posibilidad de que la lesión de Lisandro López fuera un desgarro era muy firme, el parte médico de ayer a la mañana confirmó lo que el cuerpo técnico xeneize tanto temía tras la dolencia que acusó el zaguero en el precalentamiento del partido ante Xolos de Tijuana (0-1), el miércoles pasado, en el final de la gira por Estados Unidos y México.

“Licha” López, informaron los médicos del club, padece un desgarro en el gemelo interior de su rodilla derecha, motivo por el cual no estaría en ninguno de los dos partidos por octavos de final de la Libertadores ante Atlético Paranaense.

Por López, ingresaría Paolo Goltz, quien se recuperó de una sobrecarga muscular. El ex Huracán y Lanús haría dupla defensiva con el jugador paraguayo Junior Alonso, según se pudo observar ayer en el ejercicio táctico realizado en Casa Amarilla, en donde ambos ocuparon la zaga titular.

Para la revancha, el 31 de julio en la Bombonera, podría volver Carlos Izquierdoz, quien debe una fecha de suspensión por la sanción que le aplicó la Conmebol.

En cuanto a Benedetto, el delantero estaría a días de incorporarse al Olympique de Marsella en una suma de 18 millones de euros, una cifra que se acerca a su cláusula de rescisión, que es 21 millones. La oferta inicial del club francés era de 12 millones.

El tema Benedetto preocupa mucho al DT boquense y a los dirigentes.

El representante del “Pipa”, Christian Bragarnik, reconoció anoche en Fox Sports que “la realidad pasa porque el Olympique de Marsella se comunicó con Darío. Puedo hablar por la parte del jugador y decir que llegamos a un acuerdo. Después, tanto Boca como el club francés deben evaluar la parte de transferencia entre los clubes, que no es algo que me compete a mí”. “Me preguntaron las condiciones y las trasladé, pero no hay nada firmado. Después queda lo más difícil, que es concretar entre los clubes”, amplió Bragarnik.

En tanto un allegado al ex jugador de Arsenal, de Sarandí arriesgó que este podría viajar el sábado o domingo próximos para integrarse al plantel del Olimpyque, que realiza su pretemporada en Estados Unidos, desechándose así la posibilidad de que se quede a jugar los dos partidos de octavos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense, de Brasil.

La idea del director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, quien confirmó que “esta semana se cierra lo de Salvio”, era la de mantener la base de jugadores hasta el desquite con Paranaense, pero ante el aumento del ofrecimiento de dinero por Benedetto, va a ser muy difícil que el delantero se quede. De ser así, el punta a iría a buscar Boca es Guido Carrillo, quien pertenece al Southampton de Inglaterra y que en la última temporada estuvo a préstamo en el Leganés de España.

La noticia positiva para Alfaro es que Eduardo Salvio podría llegar entre el miércoles y jueves a la Argentina para firmar su contrato y convertirse en el tercer refuerzo de Boca en el segundo semestre.

Boca y el Benfica se pusieron de acuerdo ayer para concretar la transferencia del “Toto” Salvio en 7.500.000 euros por la totalidad de su pase.

Sólo falta que el club de la Ribera acuerde con el jugador los años de contrato: Salvio pretende firmar por un año, mientras que Boca quiere que sean tres, pero ese punto -indicaron a Télam allegados a la dirigencia boquense- no sería un inconveniente para su llegada.

Mientras que los dos que se pueden ir junto a Benedetto son el uruguayo Nahitan Nández, por quien ayer mismo el presidente Daniel Angelici se reunió en Madrid con dirigentes del club que lo pretende, el Cagliari, de Italia, y Cristian Pavón, que también está interesado en incorporarse a Los Angeles Galaxy, de la MLS estadounidense, donde volvería a ser dirigido por Guillermo Barros Schelotto.