Santa Catalina: piden cambiar sistema de créditos UVA por constantes subas de cuotas

Los créditos UVA otorgados por el Gobierno nacional son una herramienta utilizada para poder acceder a una casa propia, aunque con el tiempo fueron generando serias dificultades a los beneficiarios; con cuotas y deudas cada vez más importantes que muchos incluso dejaron de pagar.

En diálogo con El Litoral, el economista y vocero del Colectivo de Hipotecados UVA Autoconvocados, Federico Walberg, explicó que “la cuota y el valor del capital, es decir de la deuda, está indexado a la inflación, lo que representa un serio problema”. Del mismo modo, el especialista expresó que “el objetivo es cambiar el mecanismo, que se tenga en cuenta el salario”.

Vecinos de Santa Catalina, por su parte, ven con suma preocupación los constantes aumentos de las cuotas y el crecimiento de la deuda. En noviembre del año pasado, el pago mensual era de unos $9 mil, mientras que ahora se encuentra cerca de los $11.600. Un habitante del barrio habitado hace pocos meses señaló además que “la deuda era de $1,9 millones y ahora está ya en $2,3 millones. Es decir, tras pagar ocho cuotas, la deuda aumentó por la actualización que se realiza de acuerdo con la inflación mensual que mide el Indec.

A nivel nacional, en tanto, impulsan una serie de modificaciones al mecanismo de cálculo, advirtiendo que en poco tiempo el problema se agravará. “La idea es que se mantenga una relación cuota-ingreso, del mismo modo que se ponga un tope al aumento del capital”, señaló Walberg al respecto.

Según señalan desde la organización, el Gobierno prometió incluir algunos cambios para evitar endeudamientos, pero no los llevó a cabo. Sí dispuso un mecanismo de compensación, pero los que accedieron al crédito aseguran que resulta insuficiente.

En este sentido, Federico Walberg expresó que “la compensación es mínima, creemos que la medida es solo un “parche” que no resuelve el problema de fondo, ya que en algunos casos no representa más que $500”.

Las complicaciones más serias las afrontan los que sacaron el crédito en 2016, ya que el acumulado de inflación hizo que la deuda aumentara más del doble. En tanto, los que accedieron hace poco tiempo sufren algunos aumentos relativamente menores, aunque advierten que la situación empeorará con el tiempo y más aún si vuelve a subir el dólar o la inflación aumenta.

Además de pedir que se tenga en cuenta el salario para actualizar las cuotas, desde el Colectivo de Hipotecados UVA Autoconvocados proponen también un período de gracia de algunos meses para los nuevos desempleados, es decir, para los que ya no cuentan con un salario para poder hacer frente a las cuotas. “El crédito debe ser pagable y este sistema es inviable, no se adapta al contexto de crisis”, afirmó el vocero de la organización, coincidiendo con la opinión de los vecinos de Santa Catalina, que ven con preocupación los constantes aumentos de su deuda y el valor de las cuotas.