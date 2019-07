A casi un mes de las Paso, se mantiene una campaña austera y nacionalizada

A casi un mes de las Paso, la campaña aún no manifiesta la agitación y la inversión en cartelería de elecciones anteriores, como las legislativas y las municipales de junio. Una de las alianzas de la oposición continúa en controversia por las adhesiones distritales a la categoría presidencial. Los precandidatos recorren eventos y localidades para pedir el voto de confianza, y en los discursivo, predominan grandes ejes temáticos por sobre proyectos localistas.

Falta casi un mes para que los correntinos elijan en los cuartos oscuros a los precandidatos a diputados nacionales que competirán como candidatos en las generales de octubre junto a las fórmulas presidenciales. Por el momento, la campaña se ha mantenido austera, con escasa cartelería, a diferencia de las legislativas de junio pasado. Hubo actos proselitistas de mediana envergadura.

Los postulantes han realizado, principalmente, recorridos y visitas de eventos. Se difundieron pocos spots audiovisuales pese a que la ley habilita una cuota. Tampoco se organizaron debates entre los distintos representantes de las listas en pugna que, en definitiva, debiera ser el motivo de una campaña.

A grandes rasgos, la discusión de problemáticas locales pareciera haber sido deglutida, en gran medida, por los ejes y por la identificación con las fórmulas presidenciales. Algunas de las plataformas electorales, como la del oficialismo, son actualización de comicios anteriores: apoyar a Nación para no volver a la discriminación. Una alianza de la oposición, en tanto, prácticamente se mimetizó con la presidencial.

El discurso de campaña se nacionalizó, predominantemente. Si bien, esto puede parecer una perogrullada ya que se trata de una elección nacional, es posible señalar que la mayoría de los precandidatos a diputados, la pata local, aún no expuso, en detalle, qué proyectos prevén llevar al Congreso de la Nación o respaldar como bloque. Esto podría ser un punto interesante, si se tiene en cuenta que en el Congreso hay legisladores con escasa producción, presentismo e intervenciones.

Hasta el momento, la mayoría de los precandidatos trazó su discurso en grandes ejes temáticos. En el caso de Ciudadanos a Gobernar, lista encabezada por Eduardo “Paco” Achitte, la fuerza basa su campaña en contra de la legalización del aborto y de la actual Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Similar a Unite de Santa Fe, partido conocido porque impulsó la carrera política de Amalia Granata, justamente, con este mensaje.

Saltar la grieta

“Ni Macri, ni Cristina” es el slogan de Roberto Lavagna que se replica en Corrientes. Uno de los precandidatos de Consenso Federal, Gabriel Romero, avanza con recorridos por los barrios y por el interior. “Hablamos de la situación social apremiante que se vive en los barrios”, manifestó a través de su cuenta en una red social. “Convocamos al voto para salir de la grieta falsa e ir a la solución de los graves problemas económicos y sociales con un hombre experimentado y exitoso como Roberto Lavagna”, expuso.

Oficialismo

Los precandidatos del oficialismo, entre ellos Ingrid Jetter, Susana Benítez y Jorge Vara estuvieron presentes ayer en las celebraciones por el 119° Aniversario de la Coronación Pontificia de Itatí. La semana pasada los postulantes de las tres listas se mostraron amigables en la presentación de Juntos por el Cambio. “Los correntinos nos diferenciamos en mucho con los que quieren volver, no nos olvidamos que nos hicieron sufrir cuando creían que para conseguir las cosas teníamos que dejar de lado nuestra dignidad. El correntino no es así”, expresó Vara en una de sus difusiones de campaña. “Ahora estamos haciendo grandes cosas, nos escuchan, nos apoyan, nos acompañan. Hay que ir por ese camino, del encuentro con un gobierno nacional que otorga más recursos a las provincias”, indicó, quien encabeza la lista Verde.

“Mi compromiso es muy claro: disminuir el gasto político. Bajar los impuestos al que produce y permitir más fuentes de trabajo y mejores condiciones para los trabajadores”, expresó Flavio Serra de Defensores del Cambio.

Todos

En el Frente de Todos continúan los recorridos de los precandidatos. Enfatizan en retrotraer los efectos de la política económica actual en los bolsillos, respaldando a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Uno de los precandidatos, Pitín Aragón, de la lista Celeste y Blanca, estuvo en Empedrado y San Lorenzo. Por el momento, es el único que logró la venia presidencial para adosar a la fórmula en su boleta.

Esto generó controversia judicial y las otras listas del Frente de Todos están a la espera de una resolución de la Cámara Electoral. “En la campaña estamos trabajando fuertemente pero en varios puntos del país tenemos inconvenientes en la forma de encarar las boletas en las elecciones”, dijo ayer el precandidato de la lista Azul y Blanca, Ernesto Meixner.

“La adhesión en algunos casos fueron rechazos más allá de las alianzas”, indicó al programa radial de Mega 24. “Las solicitudes fueron solicitadas y presentadas dentro de la Cámara Electoral, donde dará el fallo y resolver las cuestiones dándole una última oportunidad a las utilidades de las Paso abiertas”, manifestó el actual diputado provincial.