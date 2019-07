Alberto Fernández sumó el apoyo de la CGT y rechazó la reforma laboral

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que “la Argentina no necesita una reforma laboral” sino “generar trabajo” y “hacer que la economía funcione”, tras un almuerzo con la conducción de la CGT, de la que se llevó un “mayoritario respaldo” a su postulación.

La reunión en la sede porteña de los estatales de Upcn se extendió por tres horas y sirvió para cuestionar la bandera de una reforma laboral que levanta el Gobierno para “modernizar las relaciones laborales” en el país.

“La Argentina no necesita una reforma laboral. La Argentina necesita que la economía funcione”, reiteró. “El gran problema que tenemos es la parálisis de la economía nacional. No hay que hacer ninguna reforma laboral. Hay que volver a hacer que funcione la economía y generar trabajo y eso se hace poniéndole plata en el bolsillo a la gente”, remarcó Fernández, al condenar la iniciativa de reformar la normativa laboral.