Detuvieron al ex presidente peruano Alejandro Toledo

El ex presidente de Perú Alejandro Toledo fue detenido ayer en Estados Unidos, en el marco de un pedido de extradición emitido por las autoridades de su país bajo la acusación de delitos de corrupción, informaron fuentes judiciales.

La información sobre la detención de Toledo (2001-06), quien estaba prófugo de la justicia desde 2017, fue anticipada por la fiscalía peruana en su cuenta de Twitter.

“El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el ex presidente Alejandro Toledo Manrique fue arrestado por mandato de extradición, en Estados Unidos”, dijo el reporte.

Las autoridades peruanas pidieron la extradición del ex gobernante, acusado de delitos de corrupción supuestamente cometidos en el marco del escándalo generado por los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht en distintos países de América latina.

Sobre Toledo pesaba una orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en febrero del 2017.

En marzo, el empresario peruano-israelí Josef Maiman firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y confirmó que Odebrecht depositó alrededor de 35 millones de dólares en sus cuentas como sobornos para el ex presidente, reseñó El Comercio.

Asimismo, el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante el Equipo Especial Lava Jato que pagó coimas a Toledo a cambio de una concesión.

Toledo, cuando estaba prófugo, en marzo pasado, fue arrestado y tuvo que pasar una noche en una prisión de San Francisco, California, después de haber sido encontrado borracho en la vía pública.

Todos los ex presidentes peruanos que han servido desde el 2001 están siendo investigados por delitos ligados al caso Odebrecht. En mayo, el Equipo Especial Lava Jato pidió 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años para su esposa, Nadine Heredia; en abril, cuando un fiscal y la policía entraron a la casa de Alan García con una orden de prisión preliminar en el marco de la investigación de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, el ex mandatario se suicidó. Por su parte, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski está en detención domiciliaria.

Además, la dos veces candidata presidencial peruana y líder de la oposición Keiko Fujimori cumple prisión preventiva desde octubre, investigada por lavado de fondos de campaña que recibió de Odebrecht, y en el mismo penal está recluida la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, investigada por asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero.