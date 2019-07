El Federal A se jugará en dos zonas de 15 equipos cada una

El torneo Federal A de la temporada 2019/20 se jugará en dos zonas de 15 equipos cada una. La decisión fue tomada por la mayoría de los representantes de los clubes presentes ayer en el quinto piso del edificio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Buenos Aires.

Por Boca Unidos estuvo su flamante presidente, Marcelo Insaurralde Benítez, quien en comunicación con El Litoral, señaló que “el miércoles 31 de julio habrá otra reunión para definir y sortear el fixture, y que el inicio del campeonato fue confirmado para el 1 de septiembre”.

Los clubes tendrán hasta el 26 de este mes para confirmar su participación en el certamen, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional, tal la nueva denominación del torneo de la segunda categoría del fútbol argentino.

Insaurralde contó que en la reunión de la víspera, algunos clubes de la región central del país pretendían que el torneo se jugara en tres zonas de 10 equipos cada uno, pero el mismo no prosperó ante la postura mayoritaria del resto.

Si bien no hubo otros avances en cuanto al sistema de disputa, nada indica que diferirá del que ya salió a la luz hace un tiempo atrás, y que los ascensos se darán uno por cada zona (norte y sur) en la que se dividirá geográficamente a los equipos.

A diferencia del sistema de juego que se venía implementando, el campeonato no tendrá Octogonales, Pentagonales ni Reválida. Habrá una fase regular o clasificatoria de 30 fechas en la que los equipos jugarán por el sistema de todos contra todos, a dos ruedas. Los dos primeros avanzarán a las semifinales de su zona, y del 2º al 7º jugarán partidos eliminatorios (de ida y vuelta).

A los tres equipos que avancen de los cruces eliminatorios de cada zona, se sumarán los ganadores de cada grupo. Volverán a cruzarse de acuerdo con la posición que terminaron en la fase regular, con ventaja de localía para el mejor ubicado, para definir los finalistas.

Los equipos que arriben a la final de cada zona jugarán en partido de ida y vuelta por un ascenso a la Primera Nacional.

En cuanto al descenso, perderán la categoría los equipos que, al cabo de la fase regular, terminen ubicados en los dos últimos puestos de las posiciones de cada zona.